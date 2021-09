Gliński w rozmowie z PAP podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu przypomniał, że "decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego była oczekiwana przez wiele środowisk. Wiele środowisk, wiele osób zabiegało o to" - wyjaśnił. "Przypomnę, że ta odbudowa już trwała, zapoczątkował ją prezydent Lech Kaczyński. Później stała się rzecz straszna, ponieważ ekipa, która do dziś rządzi Warszawą, po prostu ten projekt skanselowała, zniszczyła, wycofała się" - powiedział wicepremier. W jego ocenie, "to kompletna nieodpowiedzialność".

Według ministra kultury, "odbudowa Pałacu Saskiego to kwestia polskiej suwerenności i tożsamości wywodzącej się z naszych dziejów, także z 20-lecia międzywojennego. To także zamknięcie urbanistyczno-architektoniczne odbudowy Warszawy po wojnie". "Jest to też projekt obywatelski, w tym sensie, że to obywatele m.in. Stowarzyszenie Saski (2018 - PAP), zapoczątkowali to, co w tej chwili się realizuje i obywatele będą gospodarzami tego gmachu". Bo, jak wyjaśnił, "część odbudowanych budynków będzie służyła funkcjom publicznym - w pałacu Brühla będzie zlokalizowany Senat, a w kamienicach od strony królewskiej prawdopodobnie będzie siedziba wojewody warszawskiego - ale reszta będzie oddana na cele kulturalne, obywatelskie, społeczne, będzie to przestrzeń otwarta dla publiczności".

Pytany, kiedy będzie wbita pierwsza łopata, odparł, że trudno mu powiedzieć, ale spółka będzie powołana w ciągu dwóch miesięcy. "Ona też wzbudza niezdrowe sensacje, przecież spółki kierują wszystkimi działami w samorządzie warszawskim, np. spółki samorządowe, których prezesi zarabiają więcej niż będzie zarabiał prezes tej spółki" - powiedział Gliński.

Według niego, "jeśli spółka może zarządzać tramwajami czy kanalizacją, to może także i powinna zarządzać tak wielką inwestycją, żeby sprawnie ją przeprowadzić". Wicepremier zwrócił uwagę, że takie formuły instytucjonalne czy organizacyjne stosuje się na całym świecie.