Wczoraj przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisali umowę ramową na program „Narew”, która ma zapewnić obronę polskiego nieba w krótkim zasięgu. To będą 23 baterie wyposażone m.in. w radary i wyrzutnie pocisków. Same pociski docelowo w dużej mierze mają być produkowane w Polsce. Teraz przyjdzie czas na zawieranie umów wykonawczych z poszczególnymi dostawcami, a podpisanie finalnej umowy w optymistycznym wariancie nastąpi w przyszłym roku. Wartość tego programu to ok. 60 mld zł, dostawy będą trwały co najmniej do początku lat 30. XXI w. To największy program w historii Wojska Polskiego. Dla polskiego przemysłu obronnego będzie to przez lata kluczowe źródło przychodów.