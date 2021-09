W takim przypadku resort rozwoju prawdopodobnie wzięliby dawni członkowie Porozumienia, a konkretnie Marcin Ociepa, który już był wiceministrem rozwoju. – Na pewno jakoś trzeba docenić tych, którzy nie odeszli razem z Gowinem – mówi polityk PiS. Kolejne ministerstwo, którego dotyczą rekonstrukcyjne pomysły, to klimat, którego szef Michał Kurtyka już wiosną miał odejść do pracy w instytucjach międzynarodowych. Szef rządu w rozmowie z RMF FM przyznawał, że chciałby dalej pracować z Kurtyką, ale nie ukrywał, że ten mówił o odejściu. Gdyby do tego doszło, może go zastąpić Anna Moskwa. Kolejny resort przymierzany do zmian to rolnictwo. Grzegorz Puda nie ma dobrych notowań, do tego w końcówce sierpnia widzieliśmy rolnicze protesty . Słychać już o chętnych na jego miejsce następcach. O swoich pomysłach opowiada Jarosław Sachajko z Kukiz’15, zaktywizował się Lech Kołakowski, którego Kaczyński ostatnio chwalił publicznie za powrót do PiS. Słychać także o kandydatach z samej partii, np. Robercie Telusie. Choć są także obrońcy obecnego ministra. – Grzegorz przyszedł na spaloną ziemię po piątce dla zwierząt. Od tego czasu zrobił naprawdę dużo – mówi jeden z nich.