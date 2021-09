Jednym z elementów monitorowania stanu zdrowia populacji i skutecznego zapobiegania chorobom jest ocena wpływu czynników ryzyka. Ich analiza ma pomóc w dobrym dopasowaniu profilaktyki w postaci badań przesiewowych oraz programów zdrowotnych do problemów w danym regionie. Ograniczenie występowania czynników ryzyka wpływa na długość i jakość życia. Od lat widać przy tym duże różnice między regionami. Jak przekonują eksperci, wynikają one ze struktury wiekowej mieszkańców, poziomu industrializacji, zamożności regionu, ale także zwyczajów i religijności. Ministerialna analiza pokazuje też, że jednym z większych wyzwań jest starzenie się społeczeństwa, co zwiększa zapotrzebowanie na opiekę nad osobami starszymi i przekłada na utrudnienia w finansowaniu systemu ze względu na malejącą populację w wieku produkcyjnym. Autorzy zwracają uwagę na problemy w dostępie do lekarzy oraz wskazują na potrzebę wzmocnienia opieki specjalistycznej i odciążenia szpitali. Na razie jest wręcz odwrotnie; od kilku lat widoczne jest zmniejszenie wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, choć nakłady na lecznictwo szpitalne rosną.