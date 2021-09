KE będzie musiała znaleźć moment dogodny wizerunkowo. Jak się dowiadujemy, prawdopodobnie nic się nie wydarzy w sprawie polskiego planu aż do orędzia przewodniczącej. Ursula von der Le yen wygłosi swoje doroczne przemówienie w Parlamencie Europejskim 15 września. – To dla niej bardzo istotne. To moment, w którym KE może pochwalić się swoimi osiągnięciami, ale Parlamentowi daje możliwość żądania wyjaśnień od przewodniczącej. Jeśli Komisja zaakceptuje polski plan, to w czasie debaty europosłowie zaleją ją pytaniami o to, jakim prawem nagradza miliardami euro państwo, które może okazać się zupełnie niepraworządne, bo podważa porządek prawny UE – mówi nasz rozmówca. Na dodatek KE jest w sporze z europarlamentem o Węgry. Europosłowie żądają, by KE użyła rozporządzenia wobec Budapesztu i zamroziła mu eurofundusze. Nie godzą się oni na umowę zawartą z Polską i Węgrami odraczającą moment, w którym rozporządzenie zostanie użyte po raz pierwszy. I grożą skierowaniem pozwu przeciwko KE do TSUE. Co więcej, plany zaopiniowane pozytywnie przez KE muszą jeszcze dostać zielone światło od krajów członkowskich, które głosują w tej sprawie większością kwalifikowaną („za” musi być 15 z 27 państw).