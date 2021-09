"W ostatni dzień sierpnia na granicy polsko-białoruskiej zatrzymano 22 nielegalnych imigrantów - 11 obywateli Iraku, 10 obywateli Syrii i obywateli Somalii" – podała w środę na Twitterze Straż Graniczna.

SG poinformowało również, że strażnicy graniczni we wtorek zapobiegli 93 próbom nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. "To wyjątkowo intensywny czas służby dla funkcjonariuszy Straży Granicznej" – zaznaczyła SG.

Funkcjonariusze SG na swoim profilu na Twitterze podsumowali też cały sierpień na granicy polsko-białoruskiej. Według opublikowanych danych w sierpniu pogranicznicy odnotowali 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. "Ponad 2,5 tys. prób zostało udaremnionych przez strażników granicznych. Zatrzymaliśmy prawie 1000 nielegalnych imigrantów" – zaznaczyła SG.

"Rok temu w sierpniu nie było żadnej próby przekroczenia tej granicy" – dodała. Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek po posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli w części województwa podlaskiego i lubelskiego. "Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w rejonie przygranicznym z Białorusią jest przeze mnie poważnie rozważana" - oświadczył we wtorek Andrzej Duda. Na liście miejscowości znalazło się wiele wsi i miast, wśród nich także przygraniczny Usnarz Górny, nieopodal którego od trzech tygodni, po stronie białoruskiej przebywa grupa migrantów. Liczy ona według polskiej Straży Granicznej od 24 do 30 osób.