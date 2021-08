Można by rzec, że to lawirowanie, bardziej jednak realistyczne niż proimigrancka histeria, to przyspieszona lekcja. Łatwo jest ogłaszać po raz tysięczny, jakim absolutnym złem jest PiS. Trudniej zdawać egzaminy z różnych wyzwań społecznych. Na pytanie o polską prowincję Tusk zareagował rzewną opowiastką o „małych ojczyznach”. Na pytanie o pomoc niepełnosprawnym Trzaskowski przekonywał, że kluczem jest empatia. Po raz tysięczny nie dowiedzieliśmy się, na ile PO chce wracać do bardziej klasycznego liberalizmu, a na ile przekonała się, pod wpływem transferów PiS, do silnego, aktywnego socjalnie państwa. Receptą jest powódź ładnych formułek, którymi żonglują dwaj dobrzy – skądinąd – mówcy.