Otwarcie Campus Polska w Olsztynie odbyło się w konwencji debaty Tusk-Trzaskowski. Obaj politycy PO odpowiadali na pytania uczestników. Chociaż akcentowali zbieżność swoich poglądów, a nie różnice zdań, jedno z pytań z sali dotyczyło właśnie nagłaśnianej przez media rywalizacji między nimi o przywództwo w Platformie.

- Z mediów można się wielu rzeczy dowiedzieć, w różnych językach, o sobie – zaczął Tusk, żartując na temat informacji TVP na jego temat. - Mam wielką satysfakcję, że nawet jeśli w niektórych sprawach możemy się różnić, to jesteśmy przykładem nie zgodnej współpracy, tylko członkami tej samej rodziny politycznej. Jak to w rodzinie: czasami można się spierać, ambicje mogą się krzyżować, ale nikt nas nie podzieli. Jeśli komukolwiek by się marzyło, by rozbić czy rozwalić Platformę Obywatelską czy w najmniejszym stopniu skłócić Rafała Trzaskowskiego i mnie, ten nie rozumie rzeczywistości.

- Jeśli po stronie opozycyjnej nie będziemy się w stanie porozumieć, to nie mamy czego szukać w polityce, a tym bardziej w jednej partii – mówił Trzaskowski. – Mamy dokładnie takie same zadania do wykonania. Dzisiaj raczej rozwijamy swoje odpowiedzi i się uzupełniamy. Te wyzwania, które są przed nami, są tak istotne, że chyba nikt by nam nie wybaczył, gdybyśmy nie chcieli ze sobą współpracować.

- Ja nie zbuduję przyszłości na najbliżej 50 lat. Rafał ma tu więcej atutów, ale wy (młodzież na sali – red.) pięć razy więcej od niego. Nie może być innego zadania dla takiego gościa, z moim życiorysem, bagażem, wiekiem jak ja, jak tylko otwarcie drzwi i okien w tym naszym pokoju, abyście wy wszyscy mogli się tam pomieścić i po swojemu go meblować – kontynuował Tusk.

Zapytany o swoją rolę w polityce, Tusk odpowiedział: - Okoliczności wymuszają deklarację już dzisiaj. Widzieliście co się działo w Sejmie, na czym polega demokracja à la pani marszałek Witek. Wybory powszechne do parlamentu też mogą zostać zniekształcone. „Witkowanie” w Sejmie grozi też „witkowaniem” jeśli chodzi o wybory parlamentarne.

Szef PO zaapelował o zaangażowanie w ochronę wyborów przed możliwością ich sfałszowania.

Potrzebnych będzie kilkadziesiąt tysięcy zorganizowanych idealnie ludzi, mężów i dam zaufania. Ludzi, którzy będą gotowi natychmiast przesłać zdjęcie wywieszonego wyniku wyborów – przedstawiał swój plan. - Jeśli będziemy mieli 50 tys. ludzi odważnych, zdeterminowanych, siedzących w komisji, niepijących, niewychodzących na obiad, pilnujących cały czas przebiegu wyborów, informujących natychmiast o wywieszonych wynikach, to zbudujemy machinę, która policzy głosy niemal tak szybko jak Państwowa Komisja Wyborcza. I z pełną dokumentacją zdjęciową, z aplikacją, z armią ludzi, którzy powinni mieć swoich dublerów – to byłaby polityka przez największe „P”, najbardziej szlachetna w swoim wymiarze. Taka polityka i wasze zaangażowanie może uratować demokrację w Polsce, czyli Polskę.