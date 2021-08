Poruszenie wywołały słowa wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego, że „wycieczki szkolne z Izraela do Polski nie odbywają się we właściwy sposób, do głów młodych ludzi bywa sączona nienawiść do Polski”, więc „w sprawie tych wycieczek będziemy podejmowali odpowiednie decyzje”. Jabłońskiemu na portalu Ynet.co.il, powiązanym z największą tamtejszą gazetą codzienną „Jedi’ot Acharonot”, odpowiedział Amos Hermon, współorganizator wymienionych wycieczek. – Te wyjazdy sprzyjają umocnieniu tożsamości, nauce historii i uzmysłowieniu sobie doświadczenia Zagłady. Nikomu z uczestników nikt nie stara się wpoić nieprzyjaźni czy nienawiści do Polaków – zapewnia Hermon.