Gawkowski po wznowieniu obrad Sejmu w środę wieczorem zapowiedział złożenie wniosku o odwołanie z funkcji marszałek Sejmu Elżbiety Witek .

"Straciła dzisiaj pani moralne i prawne prawo do pełnienia funkcji marszałek tej izby. Złożymy wniosek o odwołanie pani z funkcji marszałek Sejmu, bo nie godzi się, żeby osoba podejmowała decyzje w imieniu tej izby, łamiąc regulamin Sejmu" - powiedział polityk Lewicy.

"Od momentu, kiedy Sejm przegłosował odroczenie obrad do 2 (września - PAP), jakiekolwiek decyzje dziś nie mogą zapadać" - ocenił z kolei szef klubu KO Borys Budka. "W sposób nielegalny poddała pani pod głosowanie wniosek, który mógł być głosowany dopiero 2 września. Taka była decyzja Sejmu; to co pani robi, jest absolutnie nielegalne" - dodał.

Marszałek Sejmu powiedziała po zakończeniu Konwentu Seniorów w środę, że otrzymała wniosek o reasumpcje głosowania ws. odroczenia posiedzenia Sejmu. Podkreśliła, że go przeanalizowała. Ten wniosek - mówiła - powołuje się na to, "że nie była podana data". "Zasięgnęłam opinii 5 prawników, którzy potwierdzili, że ten wniosek może być głosowany na tym posiedzeniu" - oświadczyła.

Za wnioskiem o odroczenie posiedzenia zagłosowało 225 parlamentarzystów, przeciw było 229, wstrzymała się jedna osoba. Nie głosowało pięciu posłów.

Wcześniej sejmowa większość poparła wniosek o reasumpcję wcześniejszego głosowania ws. odroczenia.