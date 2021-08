Zanim okazało się, że głosowania nad rekomendacją dla Sejmu ws. immunitetu nie będzie, prezes NIK po 45 minutach dyskusji opuścił salę. – Moja obecność w tej sytuacji jest nieuzasadniona – stwierdził. Powód? Braki formalne we wniosku prokuratora regionalnego, o czym mówił pełnomocnik Mariana Banasia prof. Marek Chmaj. Argumentacja, wspierana przez opozycję, sprowadzała się do tego, że wniosek przekazała do Sejmu niewłaściwa osoba. – To prokurator generalny (Zbigniew Ziobro – red.) powinien wystąpić z wnioskiem, a przedmiotowy wniosek został przekazany przez I zastępcę PG Bogdana Święczkowskiego – wskazywał poseł PO Michał Szczerba.