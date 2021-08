"Reprezentujemy wszystkie korporacje samorządowe, wszystkie stowarzyszenia, ponieważ wszyscy samorządowcy są przerażeni tym, co prezentuje dzisiaj rząd" - ocenił w swoim wystąpieniu Trzaskowski.

"Powiedzmy sobie szczerze, ten tak zwany Polski Ład, to jedno wielkie oszustwo" - stwierdził.

Zaznaczył, że na plakatach w całym kraju rząd informuje, że polskie rodziny zyskają "na tym tak zwanym Polskim Ładzie". "Prawda jest taka, że ten postulat, żeby najmniej zarabiający mieli trochę mniejsze podatki, ten słuszny postulat ma doprowadzić do tego, że olbrzymia część Polek i Polaków, zarabiających całkiem małe pieniądze - to wcale nie są krezusi - mają za to zapłacić" - mówił prezydent Warszawy.

"My tutaj stoimy, bo wiemy, że duża część naszych mieszkańców na tym straci - stracą pielęgniarki na kontraktach, stracą taksówkarze, stracą właściciele małych osiedlowych sklepików, straci bardzo wielka liczba polskich rodzin" - argumentował prezydent Warszawy. "Stracą oczywiście przedsiębiorcy" - dodał.

Zaznaczył, że ten rachunek - 145 mld zł - jest wystawiony również polskim samorządom.

"Samorządy, to niby abstrakcja, ale to przecież mieszkańcy naszych miast, miasteczek i wsi, i na tym polega pomysł PiS-u, żeby do jednej kieszeni włożyć pieniądze, a z drugiej te pieniądze wyjąć" - mówił Trzaskowski.

Podkreślił, że Warszawa ma stracić 1 mld 700 mln zł rocznie. "Oznacza to, że roczny budżet przeznaczany na dopłaty do służby zdrowia, kultury, sportu, pomocy społecznej - wyparuje" - mówił. "Oznaczałoby to, że ogromna część tych zadań musiałaby być zlikwidowana - dopłaty do zajęć dodatkowych, modernizacja szpitali w środku pandemii" - wyliczał.

"W tę stronę idzie PiS po to, żeby scentralizować państwo, po to, żeby te pieniądze wydawał minister, po to, żeby dostawali je zaprzyjaźnieni z dzisiejszą władzą" - powiedział prezydent stolicy.

"I dlatego mówimy jasno - nie. Nie ma zgody na tego typu rozwiązania" - dodał.

Przedstawiciele wszystkich organizacji obecnych na spotkaniu podpisali list z apelem do polskiego rządu w sprawie Polskiego Ładu.