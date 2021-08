"Polski Ład jest drogą do zaproponowania społeczeństwu czegoś wyjątkowego z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, przy utrzymaniu wielkich programów społecznych" - mówił premier.

Szef rządu zwrócił uwagę, że Polski Ład jest ogłaszany na półmetku obecnej kadencji Parlamentu.

"Zwykle programy wyborcze nasi poprzednicy, gdy coś ogłaszali, to tuż przed wyborami. (...) My pokazujemy to i mówimy: drodzy rodacy, rozliczycie nas z tego za rok, za dwa przed wyborami" - podkreślił.

Z wypowiedzi premiera wynika, że jeśli rządowi nie udałoby się zrealizować obecnych zapowiedzi, to liczy się z negatywnym rozliczeniem tych działań przy urnach wyborczych. Dodał jednocześnie, że jeśli realizacja Polskiego Ładu będzie przebiegała zgodnie z planem to "liczymy na wasz głos".

Premier powiedział też, że dzięki Polskiemu Ładowi program rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej praktycznie już ruszył. Dodał, że w ciągu pół roku, czy roku społeczeństwo odczuje efekty dzisiejszych działań rządu.

Morawiecki podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że w ciągu sześciu, siedmiu, czy ośmiu lat jesteśmy w stanie dogonić Włochy czy Hiszpanię w średnim PKB na głowę mieszkańca, licząc w sile nabywczej.