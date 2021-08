Krzysztof Brzózka, były dyrektor PARPA, dodaje, że Polska jest w czołówce krajów emitujących reklamy piwa. – Brałem udział w zajęciach z dziećmi 11–12-letnimi. Pytałem, co sądzą o tych spotach. Usłyszałem, że piwo daje siłę i dobrze można się przy nim bawić. Czyli są skonstruowane dokładnie tak, jak zakazuje ustawa. Mamy więc bohaterskiego żubra, który ratuje inne małe zwierzątka w lesie, rosłego człowieka gór, który jedną ręką wyciąga jakiegoś nieszczęśnika ze strumienia, albo pana na leżaku, który pieszczotliwie zwraca się do butelki. Nie mówiąc już o podtekstach seksualnych – wylicza. I podkreśla, że to przekaz konstruowany tak, by docierał do młodych i bardzo młodych odbiorców. – Mamy tu jawną drwinę z prawa , i władzę, która najwyraźniej jest na to ślepa. Do tego cena reklamowanych produktów jest tak niska, że czasem więcej trzeba wydać na butelkę wody mineralnej. Młodzież nie ma problemów z kupieniem trunku również dlatego, że nie zdecydowano się wprowadzić minimalnej ceny na alkohol. Do tego trzeba pamiętać, że jedynie niespełna 200 gmin na ponad 2,4 tys. wprowadziło zakaz sprzedaży alkoholu po godz. 22.00.