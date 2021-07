PiS ma świadomość tych oczekiwań. Chodzi o ostatnie transfery, które umożliwiły powrót na łono klubu posłom, którzy skonfliktowali się z Jarosławem Kaczyńskim. Po odejściu z PiS, za pośrednictwem Partii Republikańskiej, do klubu wrócili Leszek Kołakowski, Arkadiusz Czartoryski i Małgorzata Janowska. Jeśli dodamy do tego jeszcze pięć kolejnych nazwisk związanych z ugrupowaniem Adama Bielana (Baszko, Bortniczuk, Cieślak, Tomaszewski, Żalek), to okazuje się, że ma ono porównywalną liczbę szabel z tym, czym dziś dysponuje Jarosław Gowin i jego partia Porozumienie. Do tego trzech republikanów już od początku działalności tej partii jest członkami rządu (Cieślak, Żalek oraz Gryglas, który nie jest posłem).

– Gdy Gowin wchodził do koalicji Zjednoczonej Prawicy, dysponował 18 szablami. Dziś ma ich połowę. Nic dziwnego, że pojawiają się zakusy, by urealnić siłę Gowina. A najlepiej zrobić to poprzez okrojenie działów administracji rządowej. To nasza szansa – przyznaje nasz rozmówca z republikanów, który pewne nadzieje wiązał z piątkowo-sobotnim wyjazdowym klubem PiS. – Może pojawić się tam temat czwartego koalicjanta – przekonywał w ubiegłym tygodniu.

Wiele może zależeć od losów Jarosława Gowina i jego Porozumienia. Od samego początku Gowin odbiera ruchy Adama Bielana jako budowania wewnątrz PiS tworu, który ma go zastąpić. – Skoro Kaczyński zgadza się na to, by trafiali do nich byli posłowie PiS, to właśnie dlatego, żeby uzasadnić, że to oni są trzecim parterem zamiast Porozumienia. My zostaniemy wywaleni jak tylko arytmetyka na to pozwoli, a pozór, że istnieje Zjednoczona Prawica będzie utrzymany – mówi nam polityk Porozumienia.