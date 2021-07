PiS nie odrobiło lekcji Viktora Orbána, który zanim zaczął prowadzić asertywną politykę europejską, zabezpieczył sobie relacje z wielkimi graczami – Pekinem i Moskwą. Nie da się powiedzieć, że polska prawica poszła tą drogą. W efekcie jej możliwości oddziaływania w przestrzeni międzynarodowej skurczyły się po zmianach w USA. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że rząd zrobi zasadniczy krok w tył, który będzie legitymizowany dla uspokojenia najtwardszego elektoratu stwierdzeniem: musimy tak zrobić, ponieważ trzeba ratować gospodarkę w dobie COVID-19. To argument, który rozbraja wszystkie inne. W tej sytuacji ujawniają się zalety powierzenia stanowiska premiera Mateuszowi Morawieckiemu. Był człowiekiem z trochę innego świata, a teraz pasuje do roli pragmatycznego polityka , który jako doświadczony bankier racjonalnie kalkuluje możliwości, a nie rusza do ułańskiej szarży. W którymś momencie może zabraknąć koni dla kolejnego szwadronu, zwłaszcza w polityce międzynarodowej.

Wyborca wyborcy nierówny. Ci, którzy zawsze głosowali na PiS, którzy są trwałym segmentem elektoratu, nie wystarczą do zwycięstwa, choć jednocześnie oni zapewne chętniej widzieliby bardziej asertywną politykę wobec Unii, co nie znaczy, że skutkującą rozstaniem. Ustępstwo jest pewnym ryzykiem z punktu widzenia odbioru takiego kroku przez tę grupę, ale to jest elektorat, który może wiele wybaczyć. Na przykład taktyczne porozumienie z Lewicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy przeszło bez echa.

Z całą pewnością ta sytuacja nie wzmacnia pozycji Zbigniewa Ziobry. On nie jest już tak silny, jak był, kiedy Solidarna Polska wracała do PiS po starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, mimo że nieudanym. Jego ówczesny wynik – dostał niecałe 4 proc. – miał znaczenie dla PiS w kontekście wyborów do Sejmu. Partia Jarosława Kaczyńskiego oczywiście nie może się posunąć do wypychania Ziobry, bo to by oznaczało rząd na stałe mniejszościowy, który w zasadzie nic nie mógłby robić poza trwaniem i bieżącym administrowaniem, ale może osłabiać wpływy samego Ziobry i przekonywać jego zaplecze, że drogą do zapewnienia sobie reelekcji jest ugodowa polityka wobec PiS.