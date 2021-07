Ta sytuacja pokazuje sposób uprawiania polityki przez wicepremiera – to rodzaj jazdy na krawędzi z ryzykiem wypadnięcia z rządu. Z jednej strony Gowin jest PiS niezbędny – inaczej musiałby powstać rząd mniejszościowy. Z drugiej strony – decyzje szefa Porozumienia powodują, że w PiS narasta chęć, by się go pozbyć, najlepiej przeciągając jego posłów. Dlatego zresztą powstali Republikanie Adama Bielana – mają minimalizować ryzyko zmiany frontu i stworzenia przez Gowina nawet technicznego rządu z opozycją. Na razie jednak w tych zapasach panuje impas. Podobnie jak w rozmowach o Polskim Ładzie. PiS nie rusza z ustawą, bo cały czas nie ma zielonego światła od Gowina, ale także z tego powodu, że brakuje pewności, czy gdyby próbował go obejść, to wystarczająca liczba wiernych dotąd posłów Porozumienia opowie się za Ładem.