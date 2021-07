"Co do szczegółowego programu tego posiedzenia (Sejmu), to rano w środę odbędzie się prezydium Sejmu, które jeszcze ustali ewentualne szczegóły czy zmiany, ale ten harmonogram, o którym mówię, czyli trzy dni i głosowania w piątek będzie zachowany" - zaznaczył Terlecki w rozmowie z dziennikarzami.

W czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli w Sejmie wniosek o odwołanie szefa MEiN Przemysława Czarnka. "Minister Czarnek musi odejść, jest ministrem złym i szkodliwym, pełnym pogardy i agresji. Jego wypowiedzi o młodzieży, o części polskiego społeczeństwa dyskwalifikują go nawet jako parlamentarzystę, nie mówiąc o tym, że go w pełni dyskwalifikują jako osobę, która ma odpowiadać za przyszłość polskich dzieci" - mówiła wówczas wiceszefowa klubu KO Barbara Nowacka.