Projekt przepisów tworzących Fundusz Wsparcia Artystów, który dopłaci twórcom do składek zusowskich i zdrowotnych, resort kultury przedstawił na początku maja. Konsultacje zakończyły się miesiąc później. Ministerstwo miało przeanalizować uwagi i zdecydować, jak się do nich odniesie. Na tym etapie sprawa utknęła. Resort nie odpowiedział nam na pytania o postęp prac. – Ustawa jest zbyt długo procedowana. Gdyby została przyjęta, emocje już by opadły – stwierdza Dominik Skoczek, dyrektor ZAPA, organizacji zbiorowego zarządzania przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, które podpisało apel.

Emocje budzi przede wszystkim finansowanie Funduszu Wsparcia Artystów z opłaty reprograficznej, która w tym celu zostanie nałożona m.in. na komputery stacjonarne i laptopy, tablety, dyski, pendrive’y i dekodery telewizyjne z nagrywarkami (do 4 proc. ceny brutto). Na liście nie ma na razie najpopularniejszych urządzeń, czyli smartfonów, ale i tak pomysł wywołał sprzeciw producentów i importerów sprzętu elektronicznego, którzy – jak pisaliśmy w DGP – uważają, że ich działalność stanie się przez to nieopłacalna.

– To szokujące, ale niestety tak jest. Twórcy są zastraszeni, boją się utraty czytelników, widzów, słuchaczy – mówi Dominik Skoczek. – My jesteśmy weteranami bojów z różnymi grupami użytkowników , ale twórcy się boją. Za każdym razem, gdy ktoś się wypowiadał w obronie ustawy, zalewała go w internecie fala hejtu, łącznie z wycieczkami osobistymi, a nawet pogróżkami. Nasz apel służy m.in. temu, żeby twórcy poczuli, że nie są w tej sprawie osamotnieni, że liczne organizacje popierają ustawę – podkreśla.

– Schlebia mi, że jesteśmy przez środowisko twórców postrzegani jako tak wszechmocni, ale to nie my stoimy za krytycznymi komentarzami pod ich adresem – mówi Michał Kanownik, prezes zarządu Związku Cyfrowa Polska, zrzeszającego firmy importujące i produkujące sprzęt elektroniczny. – Opinia publiczna ma swoje zdanie i od początku gorąco przeciwstawia się pomysłowi nałożenia opłaty na urządzenia elektroniczne – stwierdza. – Jesteśmy jak najdalsi od nagonki na twórców. Owszem, są między nami podziały, ale szczuciem ich nie zasypiemy. Szanuję pracę artystów i w każdej chwili jestem gotów z nimi rozmawiać i szukać porozumienia, bez żadnych warunków wstępnych – deklaruje.

Jego zdaniem podstawowym błędem ustawy o statusie artysty jest połączenie systemu zaopatrzenia emerytalnego dla artystów z opłatą reprograficzną. – W tej pierwszej kwestii nie sądzę, aby ktoś miał wątpliwości. Problemem jest tylko finansowanie. Nałożenie opłaty na sprzęt elektroniczny będzie oznaczało podwyżki cen dla konsumentów. Polskie firmy staną się przez to mniej konkurencyjne, co może doprowadzić do utraty miejsc pracy. Do tego zaproponowane regulacje są niezgodne z prawem unijnym – wskazuje Michał Kanownik.