"Ponad 2/3 Polaków kupując żywność sprawdza, czy to żywność polska. Jak jest polska to znaczy, że jest najzdrowsza i najsmaczniejsza. Jesteśmy dumni z rodzimego rolnictwa i dlatego Polski Ład ma wiele propozycji dla polskiej wsi" - napisał premier Morawiecki na Facebooku.

"Rząd PiS zrobi wszystko, żeby polskie rolnictwo dominowało w Europie" - zapewnił.

Szef rządu podczas niedawnej wizyty w Marianowie Brodowskim (Wielkopolska) zapowiadał bardzo wiele nowych rozwiązań dla polskich rolników, które mają być w najbliższym czasie prezentowane i wdrażane.

Jak wyjaśnił, rolnicy będą mieli możliwość sprzedaży swoich produktów nie tylko w miejscu zamieszkania, ale na terenie całej Polski. Do 100 tys. zł taka sprzedaż będzie nieopodatkowana, na - jak zapewnił Morawiecki - bardzo preferencyjnych warunkach.

Wśród wdrażanych w ramach Polskiego Ładu rozwiązań dla rolników mają się znaleźć także te związane z ubezpieczeniami działalności rolniczej. Szef rządu wyjaśnił, że mają one pomóc gospodarzom chronić się przed skutkami klęsk żywiołowych. Zadeklarował też, że jego rząd zrobi wszystko, "żeby te wielkie pieniądze (…) z budżetu polskiego państwa i wynegocjowane w Unii Europejskiej przeznaczyć na podniesienie efektywności polskiego rolnictwa".

Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas niedawnej wizyty w Mławie mówił, że będzie osobny Polski Ład dla rolników i wsi. W jego ramach, jak przekazał, będzie wsparcie dla rolniczego handlu detalicznego w skali całego kraju, a także dla jego ekspansji zagranicznej, będą powstawać manufaktury, w których rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty.

Kaczyński zapowiedział także wsparcie dla spółdzielni rolniczych i dla przedsięwzięć energetycznych na wsi, także tych, w których wykorzystywane będą np. odpady z produkcji rolnej.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.