"W ostatnich 8 dniach liczba zakażeń w grupie 21-40 lat sięgnęła 39,2 proc. ogółu zakażeń. Zakażenia w grupie powyżej 61 roku życia, która to do niedawna dominowała w strukturze zakażeń, to 26,6 proc. wszystkich zakażonych. Zakażają się głównie młodsi i niezaszczepieni" - napisał w piątek na Twitterze szef resortu zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek, że wykryto 105 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 12 osób. Łącznie od marca ub. roku, gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 881 151 przypadków. Zmarło 75 191 osób z COVID-19. Statystyki dotyczące nowych zakażeń publikowane są codziennie o godz.10.30.