Jackowski w piątek na antenie TVN24 ocenił, że projekt nowelizacji o radiofonii i telewizji, który trafił do Sejmu, jest "niezwykle konfliktogenny". "Jest to projekt, który niewątpliwie w tej formie - wszystko na to wskazuje - nie ma szans na uchwalenie w Sejmie, a więc nie trafi do nas do Senatu i (jest to) konflikt, który powoduje niepotrzebny wzrost konfrontacji politycznej, ale też i konfrontacji z takimi środowiskami, które obozowi prawicowemu nie są potrzebne" - powiedział.

"Próbuje się zmienić nagle reguły gry na rynku, a rynek medialny jest rynkiem bardzo wrażliwym - nie tylko ze względu biznesowego, ale przede wszystkim w zakresie wolności słowa, dostępu do słowa, do informacji, a więc będzie wiadomo, że będzie wzbudzał szczególną dyskusję i szczególną uwagę nie tylko opinii publicznej w Polsce, ale również zagranicą" - stwierdził senator.

Według Jackowskiego, projekt nowelizacji wywoła "widowiskowy spór" w Sejmie. "Przypuszczam, że idziemy w wariant konfrontacyjny" - ocenił. Przyznał też, że "nie jest wykluczone, iż zostaną wprowadzone daleko idące poprawki, które zmienią jądro tej ustawy, które są w tej chwili odbierane jako konfrontacyjne".

Pytany, jak zagłosuje, gdyby projekt w tym kształcie trafił do Senatu, odparł: "Jeżeli by przyszła, to będę przeciw".

W środę grupa posłów PiS wniosła do Sejmu projekt zmiany ustawy o radiofonii i telewizji. W projekcie wskazano m.in, że "koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Przedstawicielem wnioskodawców jest Marek Suski (PiS).

TVN jest w trakcie rozmów z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie przedłużenia koncesji. Właścicielem TVN jest amerykański koncern Discovery, ale zarządza stacją za pośrednictwem spółki Polish Television Holding BV, zarejestrowanej w Holandii.