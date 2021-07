Nowacka była pytana w środę w TVN24 o przyszłość Koalicji Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. "Jeżeli ta determinacja, jaka jest dzisiaj, utrzyma się, to myślę, że dla opozycji nadchodzi dobry czas krótkiego bycia w opozycji i szybkiego zwycięstwa" - powiedziała posłanka.

Nowacka zapewniła, że p.o. szefa PO jest "absolutnym zwolennikiem" trwania Koalicji Obywatelskiej w kształcie takim, w jakim powstała. "Donald Tusk jest zdecydowanym zwolennikiem trwania KO. Tu żadnego gestu czy informacji, że będzie jakaś zmiana, roszady, próby na nas nacisku nie było" - wskazała. Dodała też, że we wtorek odbyła dobrą rozmowę koalicyjną z Tuskiem.

"To było uszanowanie i naszej autonomii, ale też chęć współpracy. Również też jasny sygnał, że jeżeli opozycja ma wygrać, to musi prowadzić dialog nie tylko wewnątrz koalicji, ale i z innymi partnerami. Zapowiedzi współpracy w ramach koalicji, takiego uczciwego partnerskiego traktowania, padły. Tak jak i padła informacja o tym, że Donald Tusk zamierza szukać porozumienia, pokoju i współpracy z innymi partiami na opozycji" - mówiła.

Zdaniem Nowackiej jest to bardzo istotny moment dla całej opozycji. "Trzeba się jasno opowiedzieć, czy jesteśmy po stronie wspólnej walki z PiS-em, czy każdy będzie wybierał własną drogę. Ja nie jestem zwolenniczką separatyzmu" - dodała.

Zwróciła uwagę, że Donald Tusk i Rafał Trzaskowski mają inny elektorat, wartości i sposób uprawiania polityki. Jak dodała, jeżeli politycy ci będą ze sobą walczyć, to cała zgoda wśród opozycji nie ma sensu.

"Ja naprawdę wierzę w synergię i w to, że w tak potężnej partii, jaką jest PO, i w tak szerokiej opozycji jest miejsce i dla Rafała Trzaskowskiego z jego energią, pomysłami, planami, współpracą samorządową, i dla Donalda Tuska z jego doświadczeniem europejskim, umiejętnościami politycznymi. Jeżeli tego nie będzie, to będzie to zagrożenie dla naszego wspólnego sukcesu" - powiedziała Nowacka. Dodała, że Trzaskowski z Tuskiem muszą się porozumieć.

W miniony weekend doszło do zmiany przywództwa w Platformie Obywatelskiej. Podczas posiedzenia Rady Krajowej PO Borys Budka zrezygnował z funkcji szefa partii, a w wyniku dalszych zmian zadania przewodniczącego ugrupowania wykonuje były premier Donald Tusk. Nowy lider PO prowadził we wtorek konsultacje z liderami tworzącymi Koalicję Obywatelską.