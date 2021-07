Nowy p.o. szefa Platformy Donald spotyka się we wtorek z liderami ugrupowań tworzących Koalicję Obywatelską. Szefowa Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka była jego pierwszym gościem.

"Polskiej opozycji nie są potrzebne żadne konflikty, jest potrzebne zrozumienie, współpraca, i to współpraca jak najszersza" - powiedziała Nowacka dziennikarzom po spotkaniu.

"Jeżeli mamy wygrać z PiS, a mamy wygrać, bo wszyscy mamy serdecznie dosyć rzeczy, które dzieją się wokół nas, to trzeba patrzeć i na centrum, i na lewo, i na prawo" - dodała pytana, jak jej się rozmawiało z Tuskiem.

Dopytywana, czy uda się jej ułożyć współpracę z liberałem, jakim jest Tusk, zwróciła uwagę, że "udało się ułożyć współpracę z Grzegorzem Schetyną". "Wydaje mi się, że dziś polska opozycja powinna zastanawiać się, jak wygrać wybory i jak przemawiać do jak największego spektrum społecznego" - zaznaczyła.

"My, jako Inicjatywa Polska, mamy jasne poglądy. Wierzymy w sprawiedliwość społeczną, równe szanse kobiet i mężczyzn, wierzymy w demokrację i też mamy propozycje dotyczące rynku pracy czy walki z korupcją. Nie wygramy bez tego; myślę, że Donald Tusk też już to wie" - przekonywała.

Dodała, że "każdy, kto przychodzi i mówi: stanę po stronie praw kobiet, stanę po stronie dyskryminowanych mniejszości, po stronie demokracji i obywateli, jest absolutną wartością".

Nowacka pytana była, czy Tusk szykuje zmianę szefa klubu KO. Odpowiedziała, że decyzję w tej sprawie podejmie klub. "Wierzę w to, że Cezary Tomczyk jako świetny szef klubu będzie mógł dalej swobodnie pracować" - mówiła.

Posłanka pytana też była, czy jest obecnie większa szansa na wygraną z PiS. Patrząc na to, co dzieje się w mediach, "atencja jest wielka i znacznie większa liczba osób wie, że demokracja w Polsce trwa" - mówiła. "To kolejny punkt, który pokazuje, że koniec PiS jest bliski" - podkreśliła.

Pytana o to, czy zgłaszała Tuskowi jakieś postulaty programowe, zwróciła uwagę, że "to była pierwsza rozmowa, rozmawialiśmy o tysiącu różnych rzeczy, a musimy się poznać przede wszystkim". Dodała, że postulaty programowe oczywiście są i dotyczą zdrowia, rynku pracy, jak i praw kobiet.

Pytana o komentarz do słów Tuska, że rozmawiali o przodkach, odpowiedziała: "Tak to jest, jak gdańszczanie od pokoleń rozmawiają ze sobą".

We wtorek Tusk spotyka się jeszcze z Adamem Szłapką z Nowoczesnej, Małgorzatą Tracz i Wojciechem Kubalewskim z Zielonych. Obecnie i trwa spotkanie Tuska z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.