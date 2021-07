„Premier Morawiecki dołącza do grona wiceprezesów PiS. Kierownictwo naszej formacji zostało solidnie wzmocnione! Gratulacje dla wszystkich wybranych” – napisał na Twitterze Machał Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki, b. premier, europosłanka Beata Szydło, europoseł Joachim Brudziński, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz poseł Antoni Macierewicz zostali w niedzielę wybrani przez Radę Polityczną PiS na wiceprezesów ugrupowania.

Morawiecki zdobył 280 głosów, Brudziński - 272, Błaszczak - 253, Szydło - 250, Kamiński - 226 i Macierewicz - 221.

W Warszawie obraduje nowa Rada Polityczna PiS, która poza wyborem wiceprezesów, wybrała też Sekretarza Generalnego - został nim Krzysztof Sobolewski, a także dokonała zmian składu Komitetu Politycznego i Komisji Etyki.

Do dotychczasowego składu Komitetu Politycznego wybrani zostali m.in.: szef KPRM Michał Dworczyk, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, a także posłowie: Joanna Borowiak, Barbara Bartuś oraz Marek Ast.

Natomiast nie znalazła się w nim część europosłów, którzy dotychczas zasiadali w Komitecie, za wyjątkiem: Beaty Szydło, Joachima Brudzińskiego, Tomasza Poręby oraz Karola Karskiego.

"Będąc u władzy mamy ogromne zadania, możliwości i szanse dla Polski"

„Zaczynamy pierwsze posiedzenie Rady Politycznej PiS, które ma wybrać władze partii, dlatego jest ono ważne. Jest to również dobra okazja do przedstawienia spraw, które są przed nami. Będąc u władzy mamy ogromne zadania, możliwości i szanse dla Polski” – powiedział Jarosław Kaczyński.

"Aby realizacja Polskiego Ładu była dla naszej Ojczyzny przełomowym czasem, musimy załatwić kwestie, które z tym przedsięwzięciem społecznym, gospodarczym mają związek pośredni, ale są istotne - to m. in. wybranie dobrych władz naszej formacji” – dodał Kaczyński.

„Trzeba się pochylać nad sprawami ludzi. Obojętność może mieć fatalne skutki. To my jesteśmy dla narodu, społeczeństwa i obywateli, nie odwrotnie” – mówił prezes PiS.

"Trwa akcja skierowana przeciw nam i oczywiście ta akcja jest poza nami, nie ponosimy za nią odpowiedzialności, ale ponosimy już odpowiedzialność za różnego rodzaju błędy, które zostały popełnione i które tą akcję z całą pewnością ułatwiły" - mówił Kaczyński.

Prezes PiS w przemówieniu podkreślił, że ugrupowanie powinno wykonać przyjęta w sobotę uchwałę, którą nazwał sanacyjną. "Musimy wykonać uchwałę sanacyjną. Bardzo cieszę się, że została podjęta jednomyślnie, ale ta jednomyślność musi oznaczać także, że my ją wcielimy w życie. Czasem będzie to bolesne, czasem będzie to trudne, ale tu nie możemy się cofać" - mówił Kaczyński.

Prezes PiS zaapelował przy tym do opozycji o podjęcie podobnych uchwał. "Trzeba wezwać naszych przeciwników i jednocześnie koleżanki i kolegów z parlamentu, do tego by ich partie podjęły to samo w spółkach samorządowych" - mówił Kaczyński.

Kaczyński zarekomenduje Morawieckiego na wiceszefa partii

Jarosław Kaczyński, który w sobotę został wybrany na kolejną kadencję jako szef PiS, podczas niedzielnego posiedzenia Rady Politycznej zarekomenduje premiera Mateusza Morawieckiego na wiceszefa partii, w miejsce Adama Lipińskiego, który jesienią odszedł z ugrupowania - wynika z informacji PAP.

Morawiecki zajmie miejsce Adama Lipińskiego, który jesienią ubiegłego roku odszedł z PiS, gdy został powołany na członka zarządu i wiceprezesa NBP.

Podczas posiedzenia Rady Politycznej wybrany został też Sekretarz Generalny PiS, został nim Krzysztof Sobolewski. Stanowisko to powstało na mocy nowego statutu PiS, który został uchwalony w sobotę.

Ponadto wybrany zostanie skład Komisji Etyki i Komitetu Politycznego. Skład Komitetu Politycznego powiększy się z obecnych 33 do 39 osób. "W nowym składzie nie znajdzie się część europosłów, którzy teraz będą skupiać się na pracy w Brukseli" - mówiło wcześnie PAP źródło w PiS.

Według tego źródła w skład Komitetu ma wejść m.in. szef KPRM Michał Dworczyk, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, a także posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś oraz Marek Ast.

Nowa Rada Polityczna PiS została wybrana podczas sobotniego Kongresu ugrupowania, na którym Jarosław Kaczyński został wybrany na kolejną kadencję jako prezes partii.