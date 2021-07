"Najbardziej złowieszcze w oświadczeniu już eks-przew. PO B. Budki jest stwierdzenie o tym, że Donald Tusk przeprowadził Polskę +suchą stopą przez kryzys gospodarczy+. Warto pamiętać, bo przecież potwierdza to doktrynę PO, +żeby było tak jak było+. Zero refleksji i zero pomysłów" – napisał Schreiber w sobotę na Twitterze.

Na posiedzeniu Rady Krajowej PO Budka zadeklarował przekazanie Tuskowi władzy w Platformie. "Jesteśmy to winni wyborcom, chodzi o odbudowanie Polski. Kto inny będzie się nadawał do tego lepiej jak człowiek, który przeprowadził Polskę suchą stopą przez kryzys gospodarczy, kto przez dwie kadencje budował zjednoczoną Europę i jeszcze w między czasie potrafił ograć PiS 27 do 1?" - mówił Budka.

Zaznaczył, że powrót Tuska do polskiej polityki i przekazanie mu władzy w Platformie to także decyzje wiceprzewodniczących PO Ewy Kopacz i Bartosza Arłukowicza.

Ustalony w ostatnich dniach plan zmian w PO zakłada, że Budka składa rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Platformy; odwołana z Prezydium zostaje także była premier Ewa Kopacz, a na jej miejsce wybrany zostaje Tusk. Budka ma następnie zostać wybrany wiceszefem PO w miejsce europosła Bartosza Arłukowicza.

W trakcie obrad Rady Krajowej zwołane zostaje posiedzenie Zarządu Krajowego PO, który - zgodnie ze statutem PO - powierza Tuskowi, jako najstarszemu wiceprzewodniczącemu, pełnienie obowiązków przewodniczącego.