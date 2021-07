Miniony rok był rokiem próby i ogromnych wyzwań. Najważniejszą ideą była wiara i przekonanie, że człowiek jest najważniejszy - powiedział w sobotę lider PO Borys Budka podczas zjazdu Rady Krajowej tej partii.

Jak dodał, w warunkach epidemii myśli się o drugim człowieku, walczy o dobro człowieka. "Człowieczeństwo to przede wszystkim wartości: dobro, wzajemna pomoc, solidarność, współpraca, upominanie się o skrzywdzonych, wykluczonych, zapomnianych, pominiętych. To było zadanie nas wszystkich, zadanie PO. To było w końcu moje zadanie i cel w ostatnim roku, i to nam się udało" - doda Budka.

Podkreślił przy tym, że ideą, która mu przyświecała w każdym działaniu, była wiara i absolutne przekonanie, że to człowiek jest najważniejszy. "Bo to człowiek musi być w centrum naszej uwagi. Bo nie bez powodu PO jest obywatelska, a obywatelskość to szacunek do drugiego człowieka" - wskazał Budka.

Pokazaliśmy jak powinno wyglądać sprawne państwo, które służy obywatelom, jak reformować gospodarkę, służbę zdrowia. To nasze wspólne osiągnięcie. I za to wam - ludziom PO - z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować - powiedział w sobotę szef PO Borys Budka podczas Rady Krajowej Platformy.

"Pokazaliśmy jak powinno wyglądać sprawne państwo, które służy obywatelom. Pokazaliśmy jak reformować gospodarkę, służbę zdrowia, jak przywrócić znaczenie Polski w polityce zagranicznej. To nasze wspólne osiągnięcie. I za to wam - ludziom Platformy Obywatelskiej - z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować" - powiedział Budka, zwracając się do obecnych na Radzie Krajowej.

Jak mówił, "dzięki naszemu uporowi i determinacji, ale przede wszystkim temu, że potrafiliśmy zrobić krok do tyłu, że potrafiliśmy poskromić te niepotrzebne polityczne ambicje, udało nam się wspólnie - jako opozycji - wygrać wybory w Rzeszowie. Pokazaliśmy, że współpraca opozycji jest kluczem do każdego zwycięstwa w Polsce" - zaznaczył szef PO.

"W kraju, który coraz bardziej pogrąża się w jednowładztwie udało nam się stworzyć oazę demokracji - Senat" - podkreślił Budka. Według niego, "Senat stał się głosem rozsądku, powagi, szacunku do obywateli i prawdziwej debaty parlamentarnej".

W sobotę, w Warszawie zebrała się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, na którą przybył były premier, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk.

Budka podczas swojego przemówienia podkreślił, że Donald Tusk wraca do polskiej polityki na jego zaproszenie i na jego prośbę, "wraca w 100 proc., by zaangażować się w budowę lepszej przyszłości" - zapewnił Budka.

Szef PO mówił, że "trzeba przekazać pałeczkę, żeby wspólnie osiągnąć zwycięstwo, żeby wspólnie osiągnąć sukces". "Panie premierze, drogi Donaldzie, dziś chcę ci przekazać stery PO. Chcę, żebyś poprowadził nas do zwycięstwa" - powiedział Budka.

Budka podczas posiedzenaia PO poinformował, że Donald Tusk wraca do polskiej polityki jako lider tej partii.

"Jesteśmy to winni wyborcom, chodzi o odbudowanie Polski. Kto inny będzie się nadawał do tego lepiej, jak człowiek, który przeprowadził Polskę suchą stopą przez kryzys gospodarczy, kto przez dwie kadencje budował zjednoczoną Europę i jeszcze w między czasie potrafił ograć PiS 27 do 1" - mówił Budka.

Zaznaczył, że powrót Tuska do polskiej polityki nie jest wyłącznie jego decyzją. "Udało nam się stworzyć drużynę, bo odpowiedzialne i przyszłościowe decyzje wiceprzewodniczących Platformy Obywatelskiej pani premier Ewy Kopacz i Bartka Arłukowicza pozwoliły na tę statutową możliwość" - dodał Budka.

Zapewnił, że "kolejne rozdziały tej książki będziemy pisać wspólnie".

Stawiam przyszłość kraju i PO ponad własne ambicje i wierzę, że każdy z nas postąpiłby tak samo - mówił w sobotę szef PO Borys Budka. Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom; ten dom, Polska, podpalany jest od kilku lat, musimy razem ugasić ten pożar - podkreślił.

W swoim przemówieniu podczas posiedzenia Rady Krajowej PO Budka nawiązywał m.in. do kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, która według niego "otworzyła nowy rozdział w polskiej polityce".

"Dziękuję wam wszystkim, ludziom Platformy Obywatelskiej, dzięki którym kampania prezydencka miała takie oblicze" - mówił. "Dzięki waszemu zaangażowaniu, dzięki waszemu uśmiechowi i tej wierze pokazaliśmy, że polityka może być inna. Ja nie tylko w to wierzę, ale po prostu wiem, że wspólnie będziemy wygrywać kolejne wybory - i te samorządowe, i te parlamentarne" - powiedział.

"Platforma Obywatelska jest silna i wygrywa wtedy, kiedy wszyscy jesteśmy wokół niej zjednoczeni (...) Przegrywamy wtedy, kiedy się kłócimy, kiedy zwyciężają w nas ludzkie słabości, wygrywają osobiste interesy" - mówił Budka. Podkreślił, że przez całą swoją kadencję chciał "jednoczyć wszystkich ludzi Platformy". "Żebyśmy byli silni, żeby silna była Polska" - dodał.

"Gdy półtora roku temu obejmowałem fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, obiecałam wam, że Platforma będzie partią śmiałą i odważną, szczególnie wówczas, kiedy potrzebne są odpowiedzialne i trudne decyzje. Ale jak mógłbym tego oczekiwać od was, gdybym sam nie miał odwagi podejmować takich decyzji, gdybym sam nie potrafił postawić interesu ogółu ponad własny? Ja się takich decyzji nie boję. Dlatego stawiam wyżej przyszłość kraju, przyszłość Platformy Obywatelskiej od własnych ambicji i wierzę, że każdy z nas postąpiłby tak samo" - powiedział.

Podkreślił, że w dłuższej perspektywie wyborcy weryfikują, kto myśli o nich, a kto o sobie - i nagradzają uczciwość. "Nie czas na własne aspiracje, gdy płonie dom. Ten dom, Polska, podpalany jest od kilku lat, skutecznie i bezlitośnie. Musimy razem ugasić ten pożar, uratować, co się da, a potem wspólnie ten dom odbudować" - powiedział Budka.