3 lipca ma się odbyć posiedzenie Rady Krajowej PO. Według informacji PAP, w obradach ma wziąć udział Donald Tusk, który przedstawi swoje plany na powrót do krajowej polityki. Nie jest jeszcze jasne, jaką funkcję będzie pełnił były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej, a dziś szef Europejskiej Partii Ludowej. Z informacji PAP wynika, że ma się to okazać właśnie podczas sobotniego posiedzenia Rady Krajowej. Ważne wystąpienie polityczne ma mieć także szef PO Borys Budka.

Kierwiński zapytany został w czwartek w Programie 3 Polskiego Radia, co nadchodący weekend zmieni w PO, jaki jest "plan gry".

"W sobotę odbywa się Rada Krajowa PO, myślę, że zapadną tam ważne decyzje organizacyjne. Choć przed nami pewnie jeszcze dwa dni rozmów między Borysem Budką, Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowskim. Efekty tych rozmów, będą przedstawione właśnie na Radzie Krajowej" - powiedział sekretarz generalny PO i wiceszef klubu KO.

Pytany, czy zmiany organizacyjne, o których wspomniał, to rezygnacja Budki z funkcji szefa PO, zaznaczył, że nie chce uprzedzać wydarzeń. "Zwłaszcza, że z tego co wiem, panowie są umówieni dzisiaj na rozmowę" - powiedział. Dopytywany odparł, że chodzi o rozmowę Budka-Tusk-Trzaskowski. "Myślę, że razem wypracują optymalną metodę nadziałania na najbliższe miesiące, na najbliższe lata" - dodał.

Jak zaznaczył, "w polityce personalia są szalenie istotne, ale tak naprawdę podstawą jest to, by zaproponować wyborcom bardzo dobry projekt, który pokona PiS". "Chyba wszyscy zgodzimy się w ramach szeroko rozumianej opozycji, że dziś musimy zaproponować taką formułę, która odsunie złe rządy PiS-u od władzy" - powiedział Kierwiński.

Zaznaczył, że "skoro Donald Tusk zadeklarował kilka tygodni temu, że chce mocniej zaangażować się w politykę, to jest naturalne, że Platforma Obywatelska z takiej pomocy powinna skorzystać". "Natomiast forma tej pomocy, jak to będzie strukturalnie zorganizowane, to jest kwestia, którą będą przedstawiali liderzy Platformy Obywatelskiej a przed nimi, z tego co wiem, jeszcze kilka rozmów" - powiedział Kierwiński.

Pytany, czy to oznacza, że nie jest jeszcze przesądzone, że to Tusk przejmie rządy w PO i że może to być Trzaskowski, odparł: "Na pewno przesądzone jest to, że Donald Tusk wraca do krajowej polityki, mówił o tym. I to jest dobra informacja dla wyborców opozycji, dobra informacja dla opozycji a bardzo zła informacja dla PiS i dla tych wszystkich, którzy codziennie niszczą nasz kraj".

Zaznaczył, że on sam jest zwolennikiem tego, by "doprowadzić do takiej formuły, że talenty wszystkich, bardzo doświadczonych i bardzo dobrych polityków zostaną wykorzystane". "Jeżeli zaproponujemy wyborcom formułę, w której aktywny będzie Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, Borys Budka i wielu innych polityków Platformy, to wiem, że to będzie formuła, która będzie wyborcom odpowiadała" - dodał.

Pytany czy jest we "frakcji Tuska" czy we "frakcji Trzaskowskiego" przekonywał, że "tu nie ma frakcji". "Ambicje w polityce to rzecz naturalna także wśród ważnych polityków Platformy Obywatelskiej, natomiast gdzieś na samym końcu nie wyobrażam sobie sytuacji, w której nie będziemy ze sobą współpracowali; gdzieś na sam koniec panowie muszą dojść do porozumienia, razem zaproponować formułę dalszego działania PO" - powiedział.

"A to, że Donald Tusk jest gigantycznym kapitałem i powinniśmy z jego doświadczenia i wiedzy skorzystać, to jest chyba dla wszystkich naturalne" - dodał Kierwiński.

Donald Tusk jest honorowym przewodniczącym PO. Kilka tygodni temu w mediach i wśród członków PO i parlamentarzystów KO nasiliły się spekulacje o możliwym powrocie b. premiera do władzy w partii. Asumpt do tego typu rozważań dał na początku czerwca sam Tusk, deklarując, że jest gotów "zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii".