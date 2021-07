Politycy partii rządzącej pytają o rzeczywiste priorytety i intencje izby. Chodzi łącznie o wyniki sześciu kontroli – o części z nich Marian Banaś powiedział wczoraj na antenie Tok FM. Pierwsza dotyczy nowego bloku węglowego Ostrołęka C, inwestycji, która ostatecznie nie doszła do skutku. – Na pewno będą doniesienia do prokuratury. Straty i koszty związane z tą inwestycją NIK szacuje nie na 1 mld zł, jak to było podawane w mediach, ale na kilka miliardów złotych – twierdzi osoba znająca szczegóły sprawy.

Kolejne dwie kontrole to potencjalne uderzenie w ziobrystów: jedna dotyczy wydatków z Funduszu Sprawiedliwości, za który odpowiada resort Zbigniewa Ziobry, a druga – funkcjonowania zakładów przywięziennych. – To sygnał w stronę ziobrystów, by traktowali Banasia poważnie i by nie próbowali go dociskać poprzez prokuraturę – ocenia jeden z rozmówców DGP. Z kolei przedstawiciel Solidarnej Polski twierdzi, że dotychczasowe kontrole w tych obszarach „nie okazywały się przełomowe”, więc partia nie boi się kolejnego uderzenia ze strony NIK

Piąta kontrola dotyczy wykonania zeszłorocznego budżetu państwa . – Można się spodziewać wykazania dość istotnych nieprawidłowości – mówi nam osoba znająca kulisy tej kontroli. Nasz inny informator ma wątpliwości. – Wykonanie budżetu to kilkusetstronicowa książka, kompilacja z wystąpień pokontrolnych NIK ze wszystkich resortów. Dla Banasia to okazja do wbicia wielu szpilek w PiS, ale zasadnicze pytanie brzmi, czy NIK na bazie swoich ustaleń wniesie o udzielenie absolutorium rządowi z wykonania bud żetu, czy nie. A z tego, co wiem, akurat w tej kwestii NIK nie będzie robił PiS-owi pod górkę – twierdzi nasze źródło. Podobnie sprawę widzi jeden z polityków PiS.

Gołym okiem widać, że Marian Banaś szykuje nie jeden, lecz całą serię ciosów wymierzoną przede wszystkim w Zjednoczoną Prawicę. – Tego typu działania, tzn. kreowanie jakiejś otoczki medialnej, budowanie atmosfery oczekiwania, zamiast skupiania się na pracy i publikowaniu raportów, są co najmniej niestandardowe w wykonaniu NIK i jej szefa. To może budzić pewne wątpliwości co do tego, jakie są dzisiaj priorytety i intencje NIK – komentuje Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

W tle działań NIK toczy się zakulisowa wojna, dotycząca m.in. domniemanych nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia, w ramach której prześwietlana jest także jego najbliższa rodzina, a zwłaszcza syn Jakub. – Nie jest tajemnicą, że to on namówił ojca do zaostrzenia kursu wobec PiS. Przez to ściągnął na siebie jeszcze większą uwagę – podkreśla rozmówca DGP. Jeden z naszych informatorów twierdzi, że Jakub Banaś jest na celowniku służb i być może tylko kwestią czasu jest jego zatrzymanie, być może w ramach szerszej akcji związanej z działaniem mafii paliwowych. – Są sygnały, że Jakub Banaś został objęty Procedurą VIGO. To procedura, w toku której służby zbierają wszystkie najtajniejsze informacje na temat korupcji, wyłudzeń VAT, akcyzy czy powiązań członków zorganizowanych grup przestępczych – przekonuje nasz rozmówca.

Do czasu zamknięcia tego wydania DGP nie otrzymaliśmy odpowiedzi z CBA i ABW na zadane pytania. O komentarz poprosiliśmy Jakuba Banasia. Jego zdaniem to nie on jest celem, lecz jego ojciec. – Ponieważ prezes NIK jest chroniony immunitetem i trudno jest go zaatakować, to ostrze ataku zostało zwrócone przeciwko mnie. W moim i ojca przypadku mamy do czynienia z działaniami służb i prokuratury zakrojonymi na ogromną skalę. Wielu funkcjonariuszy kilku służb zaangażowanych jest w prawdziwe polowanie na Mariana Banasia i jego rodzinę. To jest patologia, dowód na skrajne upolitycznienie służb i prokuratury oraz podporządkowanie ich interesom partii – komentuje Jakub Banaś. Jego zdaniem PiS wszelkimi sposobami – czy to poprzez działania służb wobec rodziny Banasiów, czy uderzając w autorytet NIK jako instytucji – chce zmusić Mariana Banasia do uległości, a najlepiej do rezygnacji. – Mariusz Kamiński przekonał Jarosława Kaczyńskiego do swojej wersji wydarzeń, a Kaczyński w nią święcie wierzy. Dał temu wyraz w wielu prywatnych rozmowach, mówiąc, że Banasie byli członkami mafii paliwowych, zarobili nielegalnie miliony, a cała robota ojca w KAS to była zasłona dymna – przekonuje Jakub Banaś.