Między 7 a 9 września odbędzie się kolejna edycja Forum Ekonomicznego zwanego „polskim Davos”. Co roku gromadzą się na nim politycy, eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu z kraju i zagranicy, by rozmawiać o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską i Europą. Wyjątkowo tym razem przyjadą nie do Krynicy, lecz do położonego wśród Karkonoszy Karpacza. Stanie się on miejscem Forum przez co najmniej sześć najbliższych lat.