"To wyjątkowy program rządowy, w którym jest komponent dla terenów popegeerowskich" – mówił Szefernaker. Podkreślił, że z przekazanych środków realizowane będą inwestycje pierwszej potrzeby. Do 48 gmin trafi łącznie 47 mln zł.

Zaznaczył, że jest dumny z tego, o czym wcześniej nie mówił, "że ten program powstał tutaj, w Zachodniopomorskiem". "To stąd wypłynęła intencja do premiera, by ten program był realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości" – powiedział Szefernaker.

Dodał, że wie, iż środki z RFIL nie wystarczą na wszystkie inwestycje, które gminy popegeerowskie chciałyby realizować. "To jest pierwszy krok. Ten program będziemy kontynuować" – zaznaczył Szefernaker.

Zapowiedział, że w "Nowym Ładzie" zapisany jest już kolejny program, skierowany do wszystkich samorządów. "1 lipca rusza Fundusz Inwestycji Strategicznych. (…) 2 lipca na zaproszenie wojewody zachodniopomorskiego w Szczecinie będzie spotkanie z prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie realizował ten program we współpracy z rządem" – poinformował Szefernaker.

Dodał, że to w Szczecinie przedstawicielom samorządów przekazane zostaną szczegóły dotyczące naboru. Jednak już w sobotę zasygnalizował, że w ramach tego nowego programu inwestycje uzyskają dofinansowanie do 95 proc. Gminie wystarczy 5 proc. wkładu własnego. Priorytet będą miały te gminy, które mają najniższy dochód na mieszkańca z PIT.

Tak daleko idącą współpracę rządu z samorządem nazwał "rewolucją".

Do gmin, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne, trafi na 594 inwestycje 340 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze w skali kraju zostały podzielone w zależności od tego, ile PGR-ów było na terenie województwa i ile osób pracowało w nich w 1989 roku. Największe środki, bo po 47 milionów złotych, otrzymały województwa: zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.