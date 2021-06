Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest wyłonienie i wypromowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć nie tylko w kraju, ale też na świecie. W 23-letniej historii konkursu Polski Produkt Przyszłości zgłoszono ponad 1200 innowacyjnych projektów z bardzo różnych obszarów, m.in. inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, automatyzacji procesów, energetyki, chemii, biochemii, technologii medycznych, elektroniki, odnawialnych źródeł energii i wielu, wielu innych. Nagrody otrzymało 59 projektów a 137 wyróżniono. W tegorocznej, XXIII edycji, o nagrody w trzech głównych kategoriach – Wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy, Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki a także Produkt przyszłości przedsiębiorcy ubiegało się 219 projektów.

– Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki – napisał w liście do uczestników gali premier Mateusz Morawiecki. Premier zachęcił szkolnictwo wyższe, świat nauki i biznesu do rozmów o efektywnej współpracy. – Współpraca jest najkrótszą drogą do budowania społeczeństwa przyszłości – podkreślał. Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii podkreślił, że bez innowacji i innowatorów nie ma mowy o rozwoju, szczególnie w czasach gdy polska gospodarka podnosi się po epidemii Covid-19. – Cieszę się, że mimo tego niełatwego egzaminu, polskie firmy i instytucje nauki nie straciły ducha walki o lepszą przyszłość i nie ustały w tworzeniu rozwiązań poprawiających jakość naszego życia – podkreślał J.Gowin. – Każdy z projektów nagrodzonych w konkursie Polski Produkt Przyszłości jest dowodem na to jak wielki potencjał tkwi we współpracy nauki i biznesu – zwracał uwagę Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

W kategorii Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy nagrodę główną otrzymały GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej za projekt FRANKD, dzięki któremu można wykonywać szybkie testy diagnostyczne w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Badanie polega na pobraniu wymazu z gardła. Można je przeprowadzać bez profesjonalnego laboratorium w punktach szybkiego testowania czy w hotelach. Na wynik trzeba czekać 30 minut. FRANKD jest już wykorzystywany na lotniskach w Czechach i Wlk Brytanii.

Kapituła oceniająca wspólne projekty firm i uczelni wyróżniła autorska metodę regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych pozwalającą na utylizację odpadów do związków niestanowiących substancji niebezpiecznych dla środowiska opracowaną przez Uniwersytet Śląski i Ad Moto Rafał Zawisz. Za opracowanie innowacyjnego narzędzia geotechnicznego do wykonywania ścian gruntobetonowych wyróżnienie otrzymały Soley Sp. z o.o.

i Instytut Badawczy Dróg i Mostów. A Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solution Sp. z o.o. wyróżniono za projekt Hugo - innowacyjną technologię naświetlania nasion i roślin w celu podniesienia ich odporności na infekcje.

W kolejnej kategorii - Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki nagrodę główną zdobył Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN za projekt VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc. Kapituła konkursu wyróżniła też Instytut Chemii Fizycznej PAN za SERSitive – platformę dającą możliwość szybkiej i precyzyjnej identyfikacji czynników chorobotwórczych, np wirusa SARS-CoV-2. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został wyróżniony za pierwszą na świecie Kapsułę Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów słuchu, mowy, równowagi, wzroku czy powonienia. A Politechnika Łódzka otrzymała wyróżnienie za przyjazne dla środowiska, biodegradowalne materiały opakowaniowe zawierające substancje pochodzenia roślinnego.

Produktem Przyszłości Przedsiębiorcy został AngioExpert autorstwa Angionica Sp. z o.o. - urządzenie medyczne do nieinwazyjnego diagnozowania i monitorowania zaburzeń krążenia naczyniowego oraz ryzyka powikłań naczyniowych m.in. w cukrzycy, chorobach sercowo-naczyniowych i nadciśnieniu tętniczym. Cardio Cube Sp. z o.o. został wyróżniony za stworzenie głosowego systemu sztucznej inteligencji umożliwiającego zbieranie wywiadu lekarskiego w formie konwersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem. Zaś Bioseco Sp. z o.o. za innowacyjny projekt do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymanie ciągłości produkcji zielonej energii. MNM Diagnostics Sp. z o.o. wyróżniono za PAN-Cancer Profiler –test, który pozwala na analizę w jednym badaniu całego genomu pacjenta oraz ocenę wszystkich znanych biomarkerów genetycznych. Pozwala on na identyfikację przyczyny powstania i rozwoju nowotworu. Zaś EXDIN Solutions Sp. z o.o. została wyróżniona za HPP

- procesor przetwarzania żywności pod wysokim ciśnieniem, co stanowi alternatywę dla pasteryzacji termicznej lub stosowania konserwantów.

Podczas gali przyznano też nagrody specjalne. Nagroda Specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji oraz Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii przypadła projektowi SOLHOTAIR – wysokowydajnym, grzewczym powietrznym kolektorom słonecznym autorstwa SOLHOTAIR Sp. z o.o. Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) trafiła do InnerWeb Sp. z o.o. za projekt InnerWeb® - wirtualnego strażnika, który chroni miejsce pracy i alarmuje, gdy powstają sytuacje niebezpieczne. Nagrodę Specjalną za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę (na rynku nie dłużej niż 3 lata) otrzymała Instalacja do recyklingu opakowań wielomateriałowych i odzysku aluminium – MALUCH 2 EU firmy Usagi Sp. z o.o. Nagrodę PARP i NCBR, przyznano za Bioniczną Protezę Ręki Zeus autorstwa Aether Biomedical Sp. z o.o.

Wyboru najlepszych projektów dokonali niezależni eksperci branżowi oraz Kapituła Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii , Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju , "Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych" Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dziennika „Rzeczpospolita”, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PARP.

Zwycięzcy konkursu otrzymali prawo do posługiwania się tytułem i znakiem Polski Produkt Przyszłości. Zostali też uhonorowani nagrodami finansowymi. Zdobywcy nagrody głównej w każdej kategorii otrzymali po 100 tys. zł a wyróżnieni – po 25 tys. zł. – Produkty nagrodzone i wyróżnione w Konkursie, mają szansę nie tylko przebić się na rynku ale też podnieść poziom naszej gospodarki i przede wszystkim ugruntować pozycję firm, które te produkty opracowały – zapewniał dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współorganizatora konkursu.