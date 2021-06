W czwartek komisja ds. pedofilii wystąpiła do watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary o informacje ws. polskich duchownych. Szef komisji Błażej Kmieciak podkreślał, że kierowana przez niego instytucja jest "pierwszym w Polsce organem dedykowanym osobom skrzywdzonym przestępstwem pedofilii". "Niestety – powtarzam to mocno - nie mamy dostępu do akt bardzo ważnych, do akt, które znajdują się zarówno w sądach kościelnych, jak i w instytucjach, którymi są kurie biskupie oraz arcybiskupie" – powiedział.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłanka Scheuring-Wielgus oceniła, że dobrze się dzieje, że komisja ds. pedofilii występuje do Watykanu o udostępnienie dokumentów. "Mam nadzieje, że Watykan, który dwa lata temu zniósł tajemnicę papieską w tej kwestii, nie będzie miał problemów, aby udostępnić dokumenty związane z polskimi księżmi i z polskimi biskupami" - powiedziała.

Podkreśliła też - podobnie jak Kmiecik - że "komisja nie ma żadnych narzędzi do tego, aby sprawdzić akta kościelne w sprawie duchownych, którzy dokonują i dokonywali przestępstw pedofilskich", a także aby wezwać biskupów na przesłuchanie.

"Aby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom lada dzień składam nowelizację ustawy o Państwowej Komisji ds. pedofilii" - zapowiedziała Scheuring-Wielgus. Posłanka pytana przez PAP, czego dotyczyć będzie ta nowelizacja, odpowiedziała, że "będzie tam informacja na temat zadośćuczynienia, na temat możliwości wejścia do instytucji, która kryje księży-pedofilów". "To są dwa główne punkty, których w obecnej ustawie nie ma" - podkreśla.

"Będą też zmiany, które będą dotyczyły składu komisji, kto w tej komisji może być, jakie ma doświadczenie, a jakiego nie ma" - powiedziała i dodała, że zmiany są już w projekcie ustawy dot. komisji, którą złożyła w ubiegłym roku w Sejmie.

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 została powołana przez Sejm 24 lipca 2020 r. Urząd rozpoczął funkcjonowanie 1 października ub.r., od 6 listopada w siedzibie przy ul. Twardej 18. Jego działania polegają na pomocy osobom indywidualnym, a także analizie i ocenie obecnych systemów pomocy poszkodowanym oraz karania sprawców. Komisja przyjmuje zgłoszenia od 24 listopada zeszłego roku.