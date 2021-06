Te zapowiedzi budzą obawy niektórych włodarzy. – Pytanie, czy gros pieniędzy nie zgarną duże miasta, których inwestycje mają największy rozmach. Nawet w ramach pierwszego naboru w Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), gdy pieniądze dzielono algorytmem, w przypadku dużych miast nałożono limit 93,5 mln zł – zwraca uwagę jeden z samorządowców. Z kolei prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego (PSL) niepokoi, że wnioski inwestycyjne analizować ma „komisja przy KPRM”. – Jeśli wnioski znów miałaby oceniać komisja przy premierze, złożona z działaczy jedynej słusznej partii, a tak było przy RFIL, to można mieć wątpliwości co do transparentności i uczciwości nowego mechanizmu – ocenia. Urzędnicy z Lublina natomiast zwracają uwagę na brak szczegółowych zasad udziału w programie. Wątpliwości na temat funduszu mają być rozwiewane w kolejnych dniach. W piątek z inicjatywy wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera odbędzie się w tej sprawie spotkanie z samorządowcami.

Mimo to lokalne władze nie zamierzają rezygnować z szansy na otrzymanie zastrzyku gotówki. Potrzeby inwestycyjne są zbyt duże. – Szacujemy, że jest ok. 1,5 tys. gmin, w których nadwyżka operacyjna w budżecie wynosi praktycznie zero. 50 proc. publicznych dróg gminnych ma postać nieutwardzoną. Infrastruktura ściekowa pokrywa ok. 40 proc. terenów w kraju. W dalszym ciągu 17 proc. gospodarstw domowych nie ma dostępu do wody zdatnej do picia. Brakuje przedszkoli i żłobków. W wielu gminach nie ma dostępu do internetu, a 33 proc. miejscowości w Polsce jest wykluczone z dostępu do transportu publicznego – wylicza Leszek Świętalski ze Związku Gmin Wiejskich RP.