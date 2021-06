W procesie rewitalizacji nie chodzi o odświeżanie cegieł czy wzmacnianie stropów. Musi wpisywać się to w większy miejski projekt – traktujący całe postindustrialne dziedzictwo jako holistyczny koncept. Nie wystarczy wyłącznie ich odświeżyć – trzeba ich zastosowanie wymyślić na nowo, dostosowując do zmian demograficznych i społecznych. Ludzie widzą tylko odnowione elewacje i nowoczesne ramy okienne. Tymczasem urbaniści muszą myśleć całymi kwartałami. I tak dawniej fabryczne areały dziś stają się obiektami mixed-use.

Rewitalizacja architektury przemysłowej

Ważne jest, by patrzeć na miasto jako na całość - to nie są budynki czy pierzeje, ale elementy większej układanki. Co więcej, miasto jest projektem na wskroś demokratycznym, dlatego musi uwzględniać interesy klasy kreatywnej i wytwórczej, starych i młodych, lewicowych i prawicowych. Musi być przyjazne wszystkim. I właśnie na taką różnorodność w architekturze stawia Łódź, która zaskakuje na każdym kroku. Architektura i planowanie jednak nie wystarczą – stanowią niezbędną infrastrukturę, ale to ludzie tworzą miasto.

Łódź się zmienia i buduje nową tożsamość w oparciu o swoją przemysłową historię. W naszym mieście realizowany jest obecnie największy w Polsce projekt rewitalizacji obszarowej. Zaniedbane przestrzenie pofabryczne, zniszczone pałace i kamienice zyskują nowy wygląd, nowe funkcje, nowe życie – na powrót wypełniają się ludźmi. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca na organizację międzynarodowej debaty na temat przyszłości miast przemysłowych. Łódź jest wyjątkowa i zasługuje na wyjątkowe wydarzenie, a takim niewątpliwie jest I Międzynarodowy Kongres Regeneracja Miast Przemysłowych! Zapraszam do Łodzi i do udziału w Kongresie - mówi Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi.

Architektura i urbanistyka to dopiero początek

Po przeszło 15 latach boomu dynamika wprowadzania do Polski nowych inwestycji spadła, jednak firmy zaczynają lokować w naszym kraju coraz więcej innowacyjnych i prorozwojowych procesów, takich jak np. R&D czy Product Development. Przez poprzednie lata nasi menedżerowie rozwinęli kompetencje niezbędne do budowania innowacyjnych firm czy zarządzania coraz to trudniejszymi, ale i biznesowo intratnymi procesami. Pora na następny krok. Przestrzenie są przygotowane, inwestujemy w tkankę mieszkaniową, ale też edukację i czynimy Łódź coraz bardziej dostępną i wskazywaną jako warta uwagi destynacja.

