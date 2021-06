To przejaw dążenia do tego, by więcej decyzji zapadało w Brukseli, by były one podejmowane przez urzędników i Komisję Europejską, która nie jest ciałem demokratycznym - tak o liście KE do premiera Mateusza Morawieckiego ws. jego wniosku do TK z marca mówił w piątek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Fogiel pytany w Polskim Radiu o apel Komisji Europejskiej o wycofanie z TK wniosku premiera m.in. ws. zgodności z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE, ocenił że jest to przejaw dążenia do tego, żeby coraz więcej decyzji zapadało w Brukseli. "To przejaw dążenia do tego, żeby coraz więcej decyzji zapadało w Brukseli, żeby były podejmowane przez brukselskich urzędników (...) i Komisję Europejską, która nie jest ciałem demokratycznym, jeśli chodzi o sposób wyboru, jak i wewnętrzne funkcjonowanie" - wskazał Fogiel. Wicerzecznik PiS pytany też o propozycję szefa niemieckiej dyplomacji o zniesienie prawa weta w UE, ocenił, że to próba ukrócenia w przyszłości możliwości blokowania takich projektów jak Nord Stream 2. "To wyraz coraz bardziej obecnego, niebezpiecznego, federalistycznego sposobu myślenia, gdzie głos krajów członkowskich ma byc ograniczony" - ocenił Fogiel. Jego zdaniem jest to propozycja niebezpieczna z punktu widzenia trwałości i interesów całej UE i droga do kolejnych debat na temat wyjścia poszczególnych krajów ze Wspólnoty. KE chce od Polski wycofania wniosku premiera do TK. Źródło dyplomatyczne: "Prawo TK do orzekania to sprawa polskiej konstytucji" Zobacz również Fogiel pytany o krytyczne wobec USA wypowiedzi szefa MSZ Zbigniewa Raua w sprawie Nord Stream 2 odparł, że PiS jednoznacznie negatywnie ocenia obecne decyzje administracji amerykańskiej w tej sprawie. "Uważamy, że utrzymanie sankcji przez USA byłoby niezwykle istotne w tej sprawie. Oczywiście to powinno być połączone z wycofaniem wszelkiego poparcia dla Nord Stream 2 przez takie kraje jak Niemcy" - stwierdził wicerzecznik PiS. Zdaniem Fogla słowa Raua to próba zwrócenia uwagi amerykańskiemu sojusznikowi. "Amerykanie nie informując chociażby Ukrainy czy innych krajów regionu o swoich decyzjach związanych z Nord Stream 2 zachowała się w sposób niewskazany w stosunkach sojuszniczych czy partnerskich. Warto o tym mówić, warto zwracać uwagę, żeby nowa administracja w przyszłości wykazywała się większą przewidywalnością" - mówił zastępca rzecznika PiS. "Chcielibyśmy, żeby administracja Joe Bidena nie robiła takiej serii prób i błędów, zanim dojdzie do wniosków, które dla naszej części świata są oczywiste - Rosja jest agresywnym, imperialistycznym krajem" - dodał Fogiel. W połowie maja Departament Stanu USA powiadomił w raporcie dla Kongresu, że zmienił swoje poprzednie stanowisko i zniósł sankcje wobec firmy Nord Stream 2 AG, prowadzącej budowę drugiej części tego rurociągu z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie, oraz Matthiasa Warniga, jej szefa. Motywował to "względami bezpieczeństwa narodowego" Z kolei pod koniec maja Biały Dom oficjalnie potwierdził, że prezydenci USA i Rosji, Joe Biden i Władimir Putin, spotkają się 16 czerwca w Genewie. W liście, w którym Komisja Europejska apeluje o wycofanie z Trybunału Konstytucyjnego wniosku Morawieckiego z marca br., komisarz Didier Reynders pisze, że wniosek ten "wydaje się podważać podstawowe zasady prawa UE, w szczególności zasadę, iż prawo Unii jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego, a orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych i innych organów państwowych państw członkowskich". Strona polska ma miesiąc na odpowiedź. Premier Morawiecki powiedział w czwartek, że wniosek został skierowany do TK, "aby dodatkowo, i po raz kolejny, w naszym porządku prawnym potwierdzić wyższość naszej konstytucji, która jest najwyższym aktem prawnym w naszym systemie prawnym - nad prawem europejskim" Dodał, że nie zamierza wycofywać tego pytania z TK.