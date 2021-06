Wicepremier Gowin podczas wizyty w Krakowie powiedział dziennikarzom, że w piątek spotykają się posłowie Porozumienia, aby rozmawiać na temat wniosków opozycji o odwołanie Terleckiego.

Wnioski złożył klub KO, a także klub Lewicy i koło Polska2050. Mają one związek ze słowami wicemarszałka na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Szef klubu PiS, odnosząc się do informacji, że będzie ona gościem Campusu Polska Przyszłości, wydarzenia, które organizuje Ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska na przełomie sierpnia i września, napisał w piątek na Twitterze: "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników".

„Negatywnie oceniam słowa pana marszałka, natomiast czym innym jest ocena tych słów, a czym innym ostateczne głosowanie. Jutro spotykają się posłowie Porozumienia, będziemy na ten temat rozmawiać. Natomiast byłoby niezrozumiałe dla polskiego społeczeństwa, gdyby koalicja rządowa rozbiła się o jedną sprawę personalną” - wskazał Gowin.

"Będę rekomendował posłom Porozumienia takie głosowanie, które nie spowoduje kryzysu koalicyjnego" - zapowiedział wicepremier.

Wniosek KO a także Lewicy i Polski2050 będzie rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu, który zbiera się w dniach 23-24 czerwca.