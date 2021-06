Premier mówiąc o kwestii bezpieczeństwa, które jest bardzo ważne dla wszystkich biznesów zauważył, że "przyszłość Europy zależy nie tylko od tego, jak piękne wizje będziemy prezentować Europejczykom, i jak szybko będziemy w stanie dopasowywać się formułując nowe programy, ale ważna jest tutaj nasza polityczna odpowiedź na wydarzenia, do których dochodzi obecnie".

"I takie wydarzenia mają miejsce za naszą wschodnią granicą, a które państwo bardzo dobrze znacie, bo też tam prowadzicie biznes. Również my chcielibyśmy prowadzić biznes zarówno z Rosją, jak i z Białorusią w sposób pokojowy, ale do tanga trzeba dwojga, dlatego też obie strony muszą być odpowiedzialne. Ale musimy być jednocześnie wyczuleni na zagrożenia, które dochodzą do nas z tych kierunków" - podkreślił Morawiecki.

Dlatego też - jak dodał - "bardzo cieszymy się, że możemy bardzo blisko współpracować z Niemcami i z Francją na poziomie Rady Europy, jeżeli chodzi właśnie o zagrożenia bezpieczeństwa, które dostrzegamy". "I obszary, w których się najprawdopodobniej różnimy, to kwestia Nord Stream II. Ja uważam, że Nord Stream II zapewni dodatkowe narzędzia do szantażowania Ukrainy i Polski, a te narzędzia zostaną przekazane w ręce prezydenta Rosji Władimira Putina" - zaznaczył premier.

Ale - jak podkreślił - "Niemcy mają inne priorytety". "Dlatego chciałbym również o tym wspomnieć w kontekście naszej dzisiejszej dyskusji, ponieważ uważam, że powinniśmy na ten temat jeszcze rozmawiać" - powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki mówił też, że u podstawy naszego programu są zmiany systemu podatkowego. "W tym ułatwienia podatkowe dla wielu firm, niższy CIT, tak zwany estoński CIT, zerowy PIT w przypadku niektórych firm, ale też pewne ułatwienia dla firm innowacyjnych, jak również ułatwiony system podatkowy" - zaznaczył Morawiecki.

Według niego, "poziom podatkowy dla pewnych części procesów realizowanych przez te firmy, gdzie wartość dodana jest generowana w Polsce jest na poziomie 5 procent". "Czyli jest to jeden z najniższych takich poziomów w Europie, o ile nie na całym świecie" - podkreślił premier.

Morawiecki wskazał również, że jednym z najważniejszych elementów naszego "cudu gospodarczego" ostatnich pięciu lat była naprawa systemu finansowego. "Nasza luka VAT-owska była jedną z największych spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej pięć do siedmiu lat temu. W związku z tym przyjęliśmy najbardziej innowacyjne narzędzia z ramienia Ministerstwa Finansów przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i w ten sposób przeszkoliliśmy naszych urzędników odpowiedzialnych za system podatkowy w taki sposób, że w ciągu zaledwie dwóch lat staliśmy się jednym z tych krajów, który ma jedną z najmniejszych luk VAT-owskich" - powiedział Mateusz Morawiecki.