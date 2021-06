W wywiadzie dla TVP Info szef resortu zdrowia skomentował aktualne dane epidemiczne. MZ podało w środę, że badania potwierdziły 428 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a także, że zmarło 108 osób z COVID-19. Łącznie od marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono 2 876 289 przypadków. Zmarło 74 363 osób z COVID-19.

Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, jeżeli chodzi o sytuację epidemiczną, ponieważ jeden z podstawowych parametrów obserwowanych w toku pandemii, czyli liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców, zredukowany został do jednego przypadku w skali kraju na 100 tys. To dosyć symboliczne

– wskazał na antenie TVP Info Niedzielski.

Minister przypominał, że w czasie apogeum trzeciej fali pandemii, przykładowo w woj. śląskim było średnio 100 przypadków na 100 tys.

Widać, że zmiana skali jest ogromna. Ale to też pokazuje, że nasz proces luzowania obostrzeń jest rozsądny. Krok po kroku obserwowanie efektów i podejmowanie dalszych decyzji musi być robione w spokojnej atmosferze

– powiedział.

"Prawdopodobnie jutro bądź w piątek razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim przedstawimy pakiet rozwiązań, który będzie dotyczył całego okresu wakacji, by pokazać dłuższą perspektywę i dać Polakom zaplanowania wakacji. Proszę o odrobinę cierpliwości. Jutro razem z panem premierem będziemy komunikowali te informacje" – poinformował.

Jakie zmiany od 6 do 25 czerwca?

targi, konferencje, wystawy - 1 os./15 m2

place zabaw - 1 os./15m2

imprezy i zgromadzenia - zwiększony limit do 150 osób

transport zbiorowy - 75 proc. obłożenia danego środka transportu z obowiązek zakrywania ust i nosa

Limit osób na zgromadzeniach dotyczy zgromadzeń zorganizowanych

– mówił w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski.

WAŻNE Do limitów nie są wliczane osoby zaszczepione

Co już się zmieniło?

Od 15 maja zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Nadal jednak obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Od 21 maja zostały otwarte kina, teatry, filharmonie i instytucje kultury przy maks. 50-proc. obłożeniu. Otwarto również lokale gastronomiczne na świeżym powietrzu, ale przy zachowaniu dystansu między stolikami.

Od 28 maja możliwe jest także prowadzenie gastronomii wewnętrznej – w lokalu przy zachowaniu maks. 50 proc. obłożenia i zachowaniu dystansu między stolikami. Zajęty może być co drugi stolik, a odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.

Imprezy okolicznościowe w lokalu - m.in wesela i komunie mogą odbywać się z limitem do maks. 50 osób. Do limitu nie wliczają się osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19.

28 maja otwarte zostały kryte obiekty sportowe i baseny. Mogą one prowadzić działalność przy zachowaniu 50 proc. obłożenia obiektu (dot. również publiczności, zajęte co drugie miejsce na widowni). Natomiast w przypadku zajęć i wydarzeń sportowych poza obiektami, obowiązuje limit do 250 osób.

Od 29 maja do nauki stacjonarnej powrócili uczniowie szkół podstawowych i średnich.

Pod ustalonymi warunkami koncerty na otwartym powietrzu będą mogły odbywać się od 4 czerwca. Jeśli na widowni będą ustanowione miejsca siedzące, słuchacze lub widzowie będą mogli zajmować co drugie miejsce. Jeśli miejsca siedzące nie będą przewidziane, obowiązywał będzie limit maksymalnie 250 uczestników imprezy. Do limitów nie zostaną do włączeni uczestnicy publiczności zaszczepieni przeciwko covid-19. Widzowie lub słuchacze będą zobligowani do zasłaniania nosa i ust - obowiązuje ich także zakaz spożywania posiłków i napojów.

W siłowniach, klubach fitness i solariach obowiązuje limit 1 osoba na 15m2.