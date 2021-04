Jak podał szef sztabów Nawalnego Leonid Wołkow, środek zapobiegawczy zakłada zakaz korzystania z mediów i internetu, organizowania zgromadzeń publicznych i brania udziału w wyborach . „Państwo w osobie prokuratora Moskwy Dienisa Popowa bardzo jasno odpowiada na pytanie, czego boi się Putin. Śledztw, demonstracji, inteligentnego głosowania” – napisał Wołkow na swoim koncie w komunikatorze Telegram. Ludzie Nawalnego spodziewają się, że to dopiero wstęp do wpisania wszystkich trzech struktur na czarną listę ekstremistów obok różnych organizacji dżihadystycznych i neonazistowskich (na liście znajdują się też ukraińscy nacjonaliści i świadkowie Jehowy). Otworzyłoby to drogę do wszczęcia setek postępowań karnych wobec działaczy i zmusiłoby jedną z najpopularniejszych organizacji opozycyjnych do zejścia do podziemia.