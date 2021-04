Jak wynika z nieoficjalnych informacji "Dziennika Gazety Prawnej", w poniedziałek wieczorem posłowie Solidarnej Polski sondowali innych członków koalicji, na ile popierają projekt. Co najmniej dwóch polityków Porozumienia miało się wstrzymać od głosu, choć sam Jarosław Gowin popiera Morawieckiego w tej sprawie. Ale na zmiany w OFE nie patrzą przychylnie także niektórzy posłowie PiS. Kilka środowisk miało wątpliwości – słyszymy w Sejmie.

Możliwe więc, że właśnie rosnące ryzyko odrzucenia projektu wpłynęło na decyzje, żeby nie podchodzić do głosowania teraz. Nasz rozmówca z opozycji wskazuje, że wniosek do marszałek Sejmu w tej sprawie wpłynął od premiera. Od jednego z działaczy prawicy słyszymy, że to prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję o zdjęciu projektu z porządku obrad, gdy zorientował się, że może być problem z większością. Wczorajsze zatrzymanie prac nad ustawa stawia poważny znak zapytania, czy Zjednoczona Prawica jest jeszcze sterowna.

W kuluarach można było usłyszeć, że w tym roku zmian w OFE już nie będzie. Firmy szykowały się już do wdrożenia od dawna zapowiadanych rozwiązań, teraz nie wiadomo, co dalej.