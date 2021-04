- Rejestracja została wznowiona dla wszystkich osób. Przede wszystkim dla osób 60+, które namawiamy do zapisywania się na terminy, których mamy teraz bardzo dużo.Ruszyła także możliwość rejestrowania się dla osób w wieku 40-59 lat, które wcześniej zgłosiły za pośrednictwem formularza chęć zaszczepienia się. To grupa ok. 680 tys. osób - powiedział Michał Dworczyk

W pierwszym tygodniu po świętach zostanie wykonany milion szczepień - zapowiedział Michał Dworczyk.

- Jest bardzo duże obciążenie systemów informatycznych. Obciążenie profilu zaufanego to ok. 500 osób na sekundę próbujących się logować. Prosimy, żeby korzystać z tych kanałów: infolinia 989, e-rejestracja na http://pacjent.gov.pl lub SMS - poinformował Michał Dworczyk

Jak wyjaśniał minister wszyscy, którzy byli błędnie zarejestrowani na terminy kwietniowe otrzymali SMS z powiadomieniem, że termin ich szczepienia został zmieniony i o godz. 10 automatyczny system infolinii zacznie dzwonić do tych osób, proponując terminy majowe.

- Jeżeliby wszystkie deklaracje [producentów szczepionek - przyp. red.] spełniły się, w maju, najdalej w czerwcu, wszystkie roczniki będą uruchomione do rejestracji. Co nie oznacza, że w maju wszyscy będą mogli się zaszczepić pierwszą dawką. Natomiast zrobimy wszystko, aby do końca sierpnia Polacy, którzy chcą się zaszczepić, byli zaszczepieni pierwszą dawką- podkreślił Michał Dworczyk