"Wyłącznie członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich i paraolimpijskich będą uprawnieni do korzystania z basenów, siłowni oraz klubów i centrów fitness. 2 kwietnia wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów (...), które doprecyzowuje regulacje w zakresie korzystania z wymienionych obiektów" - napisano w ministerialnym komunikacie.

Ograniczenie dostępu do tych obiektów, wprowadzone już w marcu m.in. dla sportowców-amatorów, to efekt dużej liczby zakażeń COVID-19. Wchodząca w życie w piątek zmiana ma na celu ułatwienie zadania sportowcom, którzy przygotowują się do udziału w igrzyskach - w miejscach, w których trenują, nie będą mogły pojawiać się już żadne osoby, niebędące członkami narodowych kadr.

Obecnie nie mogą odbywać się żadne rozgrywki poza zawodowymi, ale i w nich musi obowiązywać ścisły rygor sanitarny, a na trybuny nie mają wstępu kibice. Amatorzy mogą trenować jedynie poza obiektami sportowymi.

"Niezwłocznie po odnotowaniu poprawy sytuacji epidemicznej, MKDNiS podejmie wszelkie starania, aby przywrócić jak najszerszą dostępność tych obiektów" - dodano w komunikacie.