Po zalogowaniu się w systemie e-Pacjent wielu czterdziestolatków zobaczyło dziś rano skierowanie na szczepienie przeciwko Covid-19. Terminy? Nawet na początku kwietnia.

Jak relacjonuje OKO.press osoby urodzone po 1981 roku nie mogą się zarejestrować. Starsi – różnie. Część z nich ma przydzielone terminy odległe – np. na koniec kwietnia, ale część – nawet w pierwszym tygodniu miesiąca.

O rejestrację czterdziestolatków zapytał na Twitterze poseł Lewicy Adrian Zandberg. "Na moim koncie pacjenta dostałem termin szczepienia. Z tego co czytam, to dotyczy wielu czterdziestolatków. Jeśli to błąd, to trzeba go naprawić. A jeżeli @MZ_GOV_PL otworzyło jakąś nagłą, doraźną rejestrację na szczepionki dla kolejnych roczników, to chyba wypadałoby to ogłosić?" - napisał.

Odpowiedzi udzielił mu profil #SzczepimySie

"Zapisy osób 60+ zwolniły. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zdecydowaliśmy się na wystawienie skierowań dla osób młodszych, które wypełniły formularz zgłoszeniowy pod adresem http://pacjent.gov.pl. Dziś zaczęliśmy również proces telefonowania do tych osób, z propozycją terminu" - wyjaśniono.