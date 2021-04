Były uwagi, że to zły czas. Ale z perspektywy badaczy daje ona dodatkowe uzasadnienie do spisu właśnie teraz. W kontekście tego, jak wpłynęła na populację, stan gospodarstw domowych. Spis ludności to nie fanaberia albo badanie, które można dowolnie przesuwać. Spisy są badaniem międzynarodowym, które musi odbyć się w reżimie czasowym – co 10 lat. ONZ publikuje zalecenia dotyczące spisów ludności i mieszkań. Przygotowanie i realizację w krajach Unii Europejskiej koordynuje Eurostat, a podstawy prawne tworzą regulacje Parlamentu Europejskiego i parlamentów poszczególnych krajów członkowskich. Teraz trwa tzw. runda spisów 2020–2021. Trzeba się jej trzymać, by zachować walor porównywalności. Musimy wiedzieć, jacy jesteśmy na tle innych krajów. A także jacy w ogóle jesteśmy. W demografii posługujemy się dwiema kategoriami opisującymi zasoby ludnościowe: zbiorowość osób oraz zbiorowość grup osób, czyli rodzin i gospodarstw domowych. Rzecz polega na tym, że zarówno populacja osób, jak i rodzin czy gospodarstw zmienia się pod wpływem zdarzeń demograficznych (zgony, urodzenia, małżeństwa, rozwody i separacje, związki niemałżeńskie, migracje). Zdarzenia są w większości rejestrowane i publikowane przez GUS co rok. Natomiast tylko spis daje pełną inwentaryzację zasobów ludnościowych.