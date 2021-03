Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował PAP, że „trwa transport pacjentów ze szpitala tymczasowego do szpitala miejskiego im. J. Strusia po informacji o problemach technicznych z instalacją tlenową”.

"Wojewoda wdrożył procedury kryzysowe, uruchomiono zespoły ratownictwa medycznego” – powiedział. Stube wskazał, że na razie do szpitala miejskiego przy ul. Szwajcarskiej zostanie przewiezionych pięciu zaintubowanych pacjentów, ale zaznaczył, że ta liczba może wzrosnąć.

Rzecznik prasowy odpowiadającego za tymczasową placówkę na MTP Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Bartosz Sobański powiedział PAP, że decyzję o przewiezieniu pacjentów podjęto "w związku wątpliwościami dotyczącymi sprawności instalacji tlenowej". "Obecnie trwa weryfikacja procedur związanych z tlenem. Wszyscy pozostali w szpitalu tymczasowych pacjenci są zabezpieczeni" - podkreślił.

W akcji transportu i zabezpieczenia szpitala na MTP biorą udział strażacy i zespoły ratownictwa medycznego.

Szpital tymczasowy na MTP dysponuje 272 miejscami dla pacjentów z COVID-19. We wtorkowy poranek przebywało w nim 258 chorych, w tym 17 osób podłączonych do respiratorów. Według założeń, w razie potrzeb, placówka tymczasowa na MTP może zostać rozbudowana na tyle, by przyjąć ponad 500 chorych.