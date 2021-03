Jak wynika z zestawienia opublikowanego w niedzielę na rządowej stronie gov.pl, pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało 3 mln 860 tys. osób, a obie dawki 1 mln 985 tys. Łącznie wykonano do tej pory ponad 5,8 mln szczepień. Z kolei dzienna liczba szczepień wyniosła prawie 86 tys.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w poniedziałek poinformował PAP o planowanych na najbliższy tydzień dostawach szczepionek. "W poniedziałek do Polski dotarła dostawa 507 tys. szczepionki firmy Pfizer. Na środę zaplanowany jest transport 660 tys. szczepionek AstraZeneca" - przekazał.

"Zapowiadana na środę dostawa to bardzo dobra informacja. Pokazuje, że AstraZeneca zaczyna się terminowo wywiązywać z zobowiązań" - dodał Kuczmierowski.

Prezes RARS poinformował również o możliwości dodatkowych zamówień dla punktów szczepień.

"Poza standardowymi zamówieniami, które realizujemy we wtorki i w środy, punkty szczepień będą dzisiaj mogły zamówić na ten tydzień dodatkowe szczepionki do wyczerpania dostępnej puli w liczbie ok. 200 tys. dawek" - poinformował Kuczmierowski.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r.