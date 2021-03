Co tu się właściwie stało? W największym skrócie: kwestia stosunku do osób niebinarnych i transpłciowych jest dziś miernikiem właściwej wrażliwości – pozwala odsiać na lewicy dobrych od złych i swoich od obcych. Młoda lewica z zaskakującą regularnością znajduje co rok lub dwa kolejne kwestie, które pozwalają jej na wyznaczenie nowej ortodoksji – od hasła „Aborcja jest OK”, przez #metoo, po „osoby z macicami”, i stosunek do rasizmu policji w USA oraz legalizacji pracy seksualnej. Te sprawy, doprowadzone do granic absurdu i moralnej jednoznaczności, służą następnie do rozliczeń. Albo jesteś z nami, albo popierasz mordowanie Afroamerykanów, bomby na Paradzie Równości, zbrodnie na kobietach, bezkarność pedofilów i przymus rodzenia martwych płodów.