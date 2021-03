W połowie marca senator PSL Jan Filip Libicki podkreślił w rozmowie z PAP, że do podjęcia decyzji o poparciu kandydatury Wróblewskiego na RPO "przybliżyłaby" go deklaracja, że - jeśli zostanie rzecznikiem - powoła na swego zastępcę kogoś o innych poglądach, np. Zuzannę Rudzińską-Bluszcz.

O możliwość powołania Rudzińskiej-Bluszcz na swojego zastępcę Wróblewski został zapytany w środę w radiu RMF-FM. "Zadeklarowałem już, że powołam dwóch zastępców o innych ode mnie poglądach. Chciałbym, żeby jeden zajmował się sprawami wsi, a drugi, żeby miał wrażliwość taką lewicowo-liberalną" - odparł poseł PiS.

Natomiast - dodał - "dzisiaj nie podam żadnych nazwisk z dwóch powodów". "Po pierwsze nie uzgodniłem z osobami, o których myślę, tej sprawy, po drugie czekam na decyzję Sejmu. Jeśli ta decyzja Sejmu będzie, przedstawię dwie propozycje" - podkreślił Wróblewski.

Zapowiedział też, że jeśli zostanie wybrany na RPO nie zamierza być rzecznikiem żadnego stronnictwa. "Tylko bardzo poważnie i wyłącznie brać pod uwagę to, co jest moim konstytucyjnym obowiązkiem” - podkreślił.

"Jeśli zostanę wybrany, nie będę ani rzecznikiem rządu, ani rzecznikiem opozycji. Wszystkie osoby, które znają mnie osobiście, wiedzą, że tak będzie" – zapewnił Wróblewski.

Na pytanie jakie jest jego zdanie na temat legalizacji marihuany niemedycznej, legalizacji związków partnerskich, naukę religii w szkołach i wieszanie krzyży w urzędach poseł PiS odparł, że nie jest za legalizacją marihuany niemedycznej, nie opowiada się też za legalizacją związków partnerskich.

"Nie jestem za legalizacją związków partnerskich. Natomiast art. 47 (Konstytucji -PAP), Prawo do ochrony prywatności, chroni sferę intymną człowieka. Jeśli zostałbym rzecznikiem na pewno zabiegałbym o to, aby nikt nie miał żadnych przykrości, kłopotów, trudności związanych ze swoją orientacją seksualną, czy sposobem życia" - podkreślił Wróblewski.

Jego zdaniem skoro religia jest w szkołach, to powinna być nauczana w szkołach. Na pytanie o krzyże w urzędach kandydat na RPO odpowiedział: "Uważam, że krzyże powinny wisieć (w urzędach) dlatego, że po pierwsze jest to znak religijny, bardzo ważny dla wielu osób, po drugie dlatego, że jest to znak kulturowy, który odwołuje się do czegoś poza poglądami politycznymi".

Dopytywany, czy jeśli burmistrzem jakiegoś miasta zostałby działacz LGBT, który wywiesiłby w urzędzie tęczę, czy będzie przeciw temu protestować Wróblewski odparł: "Jeśli zostanie wywieszona tęcza może mi się to nie podobać, jeśli będzie to jakaś ostra deklaracja światopoglądowa. Natomiast nie wiem, czy są przepisy, które by tego zabraniały".

RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. Kandydatów na RPO można zgłaszać w Sejmie do 19 marca.

Parlament już trzykrotnie próbował wybrać następcę RPO Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła na początku września ub. roku. Dwukrotnie jedyną kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która była wspólną kandydatką KO, Lewicy i Polski 2050 Szymona Hołowni, nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu. Za trzecim razem Sejm powołał na RPO kandydata PiS, wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka, jednak Senat nie wyraził na tę kandydaturę zgody.