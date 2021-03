To są błędy dotyczące można powiedzieć sposobu przekazywania wiedzy, bo co do zasady te podręczniki z klasy I i II szkół ponadpodstawowych z historii, wos i języka polskiego zostały ocenione bardzo dobrze, jako zgodne z podstawami programowymi, bo to jest podstawowe kryterium, ale nieścisłości językowe dotyczą również sposobu przekazu. Na przykład, kiedy autorzy podręcznika piszą o największych religiach świata to zaczynają od islamu, a przecież największą religią świata jest chrześcijaństwo, o kilkaset milionów więcej jest chrześcijan na świecie niż muzułmanów. Dlaczego zaczyna się od islamu? To przecież zostaje później w świadomości młodych ludzi, którzy uczą się. Naprawdę sposób przekazu ma ogromną wagę i dlatego eksperci, bo nie ja, eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wielu innych uczelni w Polsce, w tym również z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykazali te drobne błędy, ale jakże ważne z punktu widzenia przekazywania wiedzy młodym pokoleniom i w formie zaleceń zostały przekazane wydawcom